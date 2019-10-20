كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

تحرير:علي الزيني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.

وتحدث كلوب في تصريحاته لسكاي سبورتس الانجليزية، قائلا: "مو لم يكن جاهزًا، هذا هو الأمر بالكامل، لم يتمكن من خوض التدريبات مع الفريق، لا أعلم من أين أتى هؤلاء بأنباء قدرته على المشاركة أمام مانشستر يونايتد". واختتم المدرب الألماني تصريحاته، قائلا: "لم يكن هناك أي فرصة لصلاح من أجل المشاركة في مباراة