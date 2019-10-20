رياضة

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

تحرير:علي الزيني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
وتحدث كلوب في تصريحاته لسكاي سبورتس الانجليزية، قائلا: "مو لم يكن جاهزًا، هذا هو الأمر بالكامل، لم يتمكن من خوض التدريبات مع الفريق، لا أعلم من أين أتى هؤلاء بأنباء قدرته على المشاركة أمام مانشستر يونايتد". واختتم المدرب الألماني تصريحاته، قائلا: "لم يكن هناك أي فرصة لصلاح من أجل المشاركة في مباراة
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الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
مانشستر يونايتد - ليفربول

مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدف التقدم للشياطين الحمر، وأدرك آدم لالانا هدف التعادل للريدز، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة من 8 مباريات، معززًا صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، في المقابل رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
مورينيو

مورينيو عن غياب صلاح أمام يونايتد: سيحدث فارقًا

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا أمام الشياطين الحمر، سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المواجهة، التي تقام حاليًّا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف.
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مانشستر يونايتد

دي خيا أساسيا وراشفورد في هجوم اليونايتد ضد ليفربول

أعلن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانسستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيواجه ليفربول بقيادة يورجن كلوب الألماني ضمن الجولة التاسعة من بريمرليج، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويتواجد دافيد دي خيا في حراسة مرمى مانشستر يونايتد، رغم التقارير التي كانت تشير لاحتمالية غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب السويد وهو يحرس مرمى اللاروخا إسبانيا، ويقود هجوم الريدز، ماركوس راشفورد، مع عودة مارسيال من جديد للفريق ولكن على مقاعد البدلاء بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.
محمد- صلاح‎

التشكيل المتوقع لصدام مانشستر يونايتد وليفربول

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الأولد ترافورد، الذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.
ماتيب

رسميًا.. ليفربول يُعلن تمديد عقد «ماتيب» لفترة طويلة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب لفترة طويلة الأمد، جاء ذلك عبر الصفحة الشخصة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، إذ تحدث اللاعب صاحب الـ28 عامًا، عقب تجديد عقده، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا:«يا له من شعور عظيم التواجد هنا في ليفربول، شعور عظيم حقًا، من الخارج، الكل يعرف حجم ليفربول، ولكن عندما تكون داخل هذا النادي تعرف حقًا لماذا هذا النادي يعد عظيمًا، جماهيرنا في كل مكان في العالم، نادي عريق وأعتقد أن الجميع يرغب في الانضمام له».
فان-دايك‎

«فان دايك» عن الفوز بالبريميرليج: ليس لدينا ما نخسره

أكد الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، أن فريقه ليس لديه ما يخسره، خاصة أن مانشستر سيتي هو من يدافع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الجمعة، قائلًا: «لا أعتقد أن لدينا ما نخسره، مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به، من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك، الضغوط تتعاظم ولكنها تأتي من الإعلام، يحبون وضع المزيد من الضغوط على عاتقنا، وهو ما علينا التعامل معه، لا أمانع ذلك لأنني لا أفكر فيما يقوله الناس، فقط أريد الفوز بكل مباراة ألعبها».
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