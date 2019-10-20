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هواوي تشحن 400 ألف وحدة هوائية تدعم الجيل الخامس

شركة هواوي اعلنت عن شحنها أكثر من 400,000 وحدة هوائية مدعومة بشبكات الجيل الخامس، وانها تقوم بإرشاد المشغلين إلي كيفية تحقيق النجاح التجاري لخدمات الجيل الخامس
تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
ريان دينج
ريان دينج
لفت ريان دينج، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجموعة أعمال “هواوي كاريرز” لشبكات الاتصالات، إلى الطلب المرتفع على تكنولوجيا الجيل الخامس 5G بين المستهلكين، والأسر، والصناعة أيضًا، جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى العالمي لخدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لعام 2019، الذي استضافته مدينة زيورخ السويسرية. وأشار دينج إلى امكانية جعل تكنولوجيا الجيل الخامس المطروحة حول العالم مربحة للمشغلين، بتطوير خدمات جديدة يتم تسويقها على الفور. وقال دينج أن جميع المعايير والأجهزة أصبحت مجهزة بتكنولوجيا الجيل الخامس خلال عام واحد.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها تحت عنوان "جعل تكنولوجيا الجيل الخامس ناجحة تجاريًا، ان هواوي بذلك حققت انجازًا غير مسبوق على مدار الثلاثين عام الأخيرة من تاريخ اتصالات المحمول.في بداية عام 2019، أصبحت كوريا الجنوبية الدولة الأولى التي تطلق خدمات الجيل الخامس، ولحقت بها الصين بعد أشهر قليلة، لتتجه الآن
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