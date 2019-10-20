هواوي تشحن 400 ألف وحدة هوائية تدعم الجيل الخامس
شركة هواوي اعلنت عن شحنها أكثر من 400,000 وحدة هوائية مدعومة بشبكات الجيل الخامس، وانها تقوم بإرشاد المشغلين إلي كيفية تحقيق النجاح التجاري لخدمات الجيل الخامس
تحرير:أحمد البرماوي
٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
ريان دينج
لفت ريان دينج، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجموعة أعمال “هواوي كاريرز” لشبكات الاتصالات، إلى الطلب المرتفع على تكنولوجيا الجيل الخامس 5G بين المستهلكين، والأسر، والصناعة أيضًا، جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى العالمي لخدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لعام 2019، الذي استضافته مدينة زيورخ السويسرية. وأشار دينج إلى امكانية جعل تكنولوجيا الجيل الخامس المطروحة حول العالم مربحة للمشغلين، بتطوير خدمات جديدة يتم تسويقها على الفور.
وقال دينج أن جميع المعايير والأجهزة أصبحت مجهزة بتكنولوجيا الجيل الخامس خلال عام واحد.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها تحت عنوان "جعل تكنولوجيا الجيل الخامس ناجحة تجاريًا، ان هواوي بذلك حققت انجازًا غير مسبوق على مدار الثلاثين عام الأخيرة من تاريخ اتصالات المحمول.في بداية عام 2019، أصبحت كوريا الجنوبية الدولة الأولى التي تطلق خدمات الجيل الخامس، ولحقت بها الصين بعد أشهر قليلة، لتتجه الآن
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها تحت عنوان "جعل تكنولوجيا الجيل الخامس ناجحة تجاريًا، ان هواوي بذلك حققت انجازًا غير مسبوق على مدار الثلاثين عام الأخيرة من تاريخ اتصالات المحمول.
في بداية عام 2019، أصبحت كوريا الجنوبية الدولة الأولى التي تطلق خدمات الجيل الخامس، ولحقت بها الصين بعد أشهر قليلة، لتتجه الآن نحو بناء 600-800 ألف محطة لشبكات الجيل الخامس بحلول نهاية 2020. تسعى "هواوي كاريرز العالمية" لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس، واستطاعت 56 من شركات كاريرز حول العالم بناء شبكات الجيل الخامس، بينما أطلقت 40 شركة من المشغلين خدمات الجيل الخامس. وفازت هواوي بأكثر من 60 عقدًا من الجيل الخامس وشحنت أكثر من 400000 وحدة هوائية مدعومة بشبكات الجيل الخامس 5G Active Antenna Units (AAU).
ويرجح دينج أن هذه الخدمات ستصبح المحرك الأساسي للتقدم الصناعي خلال السنوات القادمة. وأضاف أن يمكن لمشغلي الخدمات أن يتربحوا من تكنولوجيا الجيل الخامس في المجالات التجارية الآتية:
في السوق الاستهلاكي، سيساهم النطاق الترددي والسرعة الكبيرة لتكنولوجيا الجيل الخامس في تقديم شكل جديد من خدمات النطاق الكبير للهواتف المحمولة. تكنولوجيا الجيل الخامس ستدعم خدمات جديدة مثل تقنيات الواقع المعزز والواقع الإفتراضي AR / VR، والبث المباشر، والفيديو ، والألعاب ، مما يوفر تجربة استثنائية تدفع المستخدمون لدفع المزيد من المال لتلقي تلك الخدمات بجودة عالية. يمكن أن تستخدم الشبكات أيضًا مقاييس جديدة كأساس لزيادة الدخل ، مثل تسعير الخدمات حسب جودتها المختلفة.
وعن سوق خدمات النطاق الكبير للمنازل، يعد سد الفجوة الرقمية وزيادة سرعات النطاق العريض أمرًا لا غنى عنه، وهو احد الاهداف والوسائل لنشر وتطبيق خدمات الجيل الخامس تجاريًا. يوجد حاليا في أوروبا حوالي 70 مليون أسرة إما غير متصلة أو تعاني من نقص الخدمات. يمكن لشركات الاتصالات استخدام كلاً من الألياف الثابتة والألياف اللاسلكية لمعالجة مشكلة الميل الأخير في الوصول إلى النطاق العريض المنزلي. ساعدت هواوي العديد من شركات الاتصالات الرائدة على توفير تجربة شبيهة بالألياف العريضة النطاق باستخدام تقنيات Fixed Wireless Access (FWA) لتلبية احتياجات الأسر بسرعة مع توفير فرص نمو جديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس.
وفي سوق الأعمال التجارية B2B، بدأت شركات عدة في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، وهي في انتظار أن تقدم خدمات الجيل الخامس أداء مضمون على النحو المنصوص عليه في اتفاقات مستوى الخدمة (SLA)، وذلك لتحقيق عملية التحول الرقمي بالشركات. نظرًا لأن النشاط التجاري له منطقة محددة جيدًا ونموذج خدمة وحالة عمل لتطبيقات الجيل الخامس، يمكن أن توفر شركات الاتصالات حلول جديدة (مثل النطاق الترددي للوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة والموثوقية والتأخر من النهاية إلى النهاية) المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بطريقة معيارية.
وقال دينج أن عملية التجول الرقمي للشركات ستأخذ وقتًا طويلًا، ولذلك يتعين على المشغلين أن يبدأوا الآن في تطوير قدرات جديدة للشبكات، عمليات متطورة، ونماذج للأعمال التجارية لتبني عملية التحول الرقمي لسوق الأعمال B2B.
وفي ختام كلمته، أخبر دينج الحاضرين أن الطريقة الأفضل للتنبؤ بالمستقبل هي بناؤه. وشجع كل من المشغلين، والمطورين، وأصحاب الأعمال بالسوق نفسها، وتجار المعدات، ومنظمي الأنظمة المختلفة للعمل معًا لبناء صناعة مزهردة من تكنولوجيا الجيل الخامس.
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