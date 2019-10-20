الزمالك ينفى إصدار بيان عن مباراة الأهلي

تحرير:محمد جمال ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

الأهلي والزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك بعد تردد العديد من الأنباء التي تفيد موافقة مسؤولي القلعة البيضاء، على إقامة القمة 119 في أي موعد يحدده اتحاد الكرة بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، إذ نشر الزمالك بيانا عبر الموقع الرسمي له، جاء فيه: «يؤكد مجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور، عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته».

وأضاف البيان: «يهيب مجلس إدارة الزمالك بكل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح، بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها». وتابع: «يؤكد مجلس إدارة الزمالك أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق رئيس النادي، ويعلن بشكل رسمي عبر