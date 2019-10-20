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رئيس النواب لمرتضى منصور: عايزك تتكلم دايما بالراحة

تحرير:محمد فتحي ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور
داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، مساء اليوم الأحد، رئيس الزمالك، قائلًا: «أنا بحط إيدي على قلبي لما بتتكلم، وعايزك كده تتكلم دايما بالراحة وتبعد عن دائرة المحظور، إنت مش شخص عادي إنت نائب في البرلمان»، مطالبًا رئيس الزمالك بالتروي أثناء حديثه لوسائل الإعلام، كما فعل خلال عرض رأيه في التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون القطاع الخاص، مضيفًا: «إنت الكاميرا معرفش بتعمل فيك إيه، أنا لسه راجع من صربيا وسألوني هتعملوا إيه معاه، ونفس الكلام لما زرت أمريكا».
في المقابل، رد رئيس الزمالك على الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «هتكلم كده على طول»، فعقب عبدالعال: «أتمنى ذلك ولو فضلت كده، هخلي النواب يكرموك في آخر جلسة».ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.وقال عبد
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية في المحافظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة، مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس.
مصطفى-مدبولي

الوزراء: 31 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمناطق غير الآمنة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.
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البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة. ولفت إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا "خلايا نائمة" عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.
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البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع بالقاهرة فى أغسطس 2018. وتستهدف الاتفاقية التي نظرتها اللجنة في اجتماعها صباح اليوم إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.
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عبد العال: مصر دخلت مرحلة الفقر المائي

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، نظرا لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي وصلت إلى 104 ملايين، قائلا: "مياه النيل لا يمكن لأي قيادة على الإطلاق خاصة هذه القيادة الوطنية الصادقة، أن تفرط نقطة مياه واحدة من مياه النيل، وأؤكد أن الدولة تقوم بدورها في توفير البدائل من المياه لتغطية كافة الاحتياجات من المياه"، جاء ذلك تعقيبا على كلمات رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والري، بشأن أزمة سد النهضة.
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رئيس مجلس النواب: «السيسي» حريص على الاهتمام بالشباب

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهتمام بالشباب والتواصل معهم، وطالب النواب بضرورة التواصل مع الشباب بشكل مستمر في دوائرهم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال تعقيب النواب على البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إذ قال عبد العال: «إن الرئيس يحرص على منح الشباب فرصي للتعبير عن نفسه، ومؤتمرات الشباب تعد نموذجا لحرص الرئيس على ذلك»، مشيرا إلي أن مؤتمرات الشباب سيتم عقدها بشكل دوري وليس على فترات متباعدة.
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النواب يغلظ عقوبة تسهيل التعدي على أراضي الدولة

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تغليظ العقوبة على الموظف العام الذي يسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، وذلك بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.
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عبد العال: لن نسمح بحضور أقل من 5 وزراء الجلسة عامة

شن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب غياب الوزراء عن جلسات المجلس، قائلا: "لن نسمح بحضور أقل من 5 وزراء في كل جلسة عامة للبرلمان". جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، في أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبات التعديات على أراضي الدولة. ورفض علي عبد العال، أن يقتصر حضور نواب أو مساعدي أي وزير، قائلا: "لن نقبل بحضور مندوب عن الوزير، لكن لا بد من حضور أي وزير طالما يستدعي الأمر ذلك".
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