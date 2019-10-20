رئيس النواب لمرتضى منصور: عايزك تتكلم دايما بالراحة

تحرير:محمد فتحي ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

المستشار مرتضى منصور

داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، مساء اليوم الأحد، رئيس الزمالك، قائلًا: «أنا بحط إيدي على قلبي لما بتتكلم، وعايزك كده تتكلم دايما بالراحة وتبعد عن دائرة المحظور، إنت مش شخص عادي إنت نائب في البرلمان»، مطالبًا رئيس الزمالك بالتروي أثناء حديثه لوسائل الإعلام، كما فعل خلال عرض رأيه في التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون القطاع الخاص، مضيفًا: «إنت الكاميرا معرفش بتعمل فيك إيه، أنا لسه راجع من صربيا وسألوني هتعملوا إيه معاه، ونفس الكلام لما زرت أمريكا».

في المقابل، رد رئيس الزمالك على الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «هتكلم كده على طول»، فعقب عبدالعال: «أتمنى ذلك ولو فضلت كده، هخلي النواب يكرموك في آخر جلسة».ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.وقال عبد