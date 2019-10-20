رياضة

اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
الأهلي والجونة
الأهلي والجونة
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، التي بدأت بمواجهة الزمالك بنظيره المقاولون العرب مساء أمس، بعد أن تم تأجيل مواجهته مع الأهلي في الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية بتعليمات من الجهات الأمنية، إذ شهد الإعلان أيضا عن حكام مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالرغم من إعلان مسؤولي الأحمر في بيان رسمي رفضهم خوض مباريات في مسابقة الدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.. وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة لسعيد حمزة، ويوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.
فيما أسندت مباراة أسوان وإنبي، لمحمد أبو خاطر، ويعاونه أحمد نوفل، وصالح محمد عفيفي، ومعهم عصام بكر، حكما رابعا، المقرر لها يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، كما أسندت مباراة وادي دجلة ومصر للمقاصة للحكم محمد الحنفي، وأحمد عطية، وسيد نافع، وعلي السعيد حكما رابعا. يقود مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري المقرر
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الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
مانشستر يونايتد - ليفربول

مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدف التقدم للشياطين الحمر، وأدرك آدم لالانا هدف التعادل للريدز، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة من 8 مباريات، معززًا صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، في المقابل رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
مورينيو

مورينيو عن غياب صلاح أمام يونايتد: سيحدث فارقًا

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا أمام الشياطين الحمر، سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المواجهة، التي تقام حاليًّا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف.
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رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الزمالك ينفى إصدار بيان عن مباراة الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك بعد تردد العديد من الأنباء التي تفيد موافقة مسؤولي القلعة البيضاء، على إقامة القمة 119 في أي موعد يحدده اتحاد الكرة بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، إذ نشر الزمالك بيانا عبر الموقع الرسمي له، جاء فيه: «يؤكد مجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور، عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته».
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يعلن رفضه مواجهة الأهلي ويعلن تضامنه مع بيانه

أعلن نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن رفض فريقه خوض مواجهة نظيره الأهلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتحدث شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "نتضامن مع بيان الأهلي الذي رفض فيه الفريق الأحمر لعب أي مباراة، قبل خوض القمة أمام الزمالك وخاصة أنه يصب في مصلحتنا، ويلبي مطالبنا بالعدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة أننا سنكون مجهدين عن الأهلي، بعد أن لعبنا مباراة إف سي مصر اليوم الخميس، فيما لن يقابل الأحمر أي فريق".
الجونة والمقاصة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
تقنية-الفيديو‎

تحرك جديد من اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو

استعجل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإرسال مندوب عنه من أجل مناقشة تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، وخاطب الجبلاية «فيفا» بشكل رسمي لإرسال المندوب، حيث يرغب مسؤولو اتحاد الكرة في استئجار الأجهزة الخاصة بتطبيق التقنية، وتسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إلى تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، خلال الموسم الجديد (2019- 2020).
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