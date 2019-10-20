اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

الأهلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، التي بدأت بمواجهة الزمالك بنظيره المقاولون العرب مساء أمس، بعد أن تم تأجيل مواجهته مع الأهلي في الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية بتعليمات من الجهات الأمنية، إذ شهد الإعلان أيضا عن حكام مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالرغم من إعلان مسؤولي الأحمر في بيان رسمي رفضهم خوض مباريات في مسابقة الدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.. وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة لسعيد حمزة، ويوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.

فيما أسندت مباراة أسوان وإنبي، لمحمد أبو خاطر، ويعاونه أحمد نوفل، وصالح محمد عفيفي، ومعهم عصام بكر، حكما رابعا، المقرر لها يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، كما أسندت مباراة وادي دجلة ومصر للمقاصة للحكم محمد الحنفي، وأحمد عطية، وسيد نافع، وعلي السعيد حكما رابعا. يقود مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري المقرر