رياضة

مورينيو عن غياب صلاح أمام يونايتد: سيحدث فارقًا

تحرير:علي الزيني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
مورينيو
مورينيو
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا أمام الشياطين الحمر، سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المواجهة، التي تقام حاليًّا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف.
وتحدث مورينيو عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قائلا: "غياب محمد صلاح سيحدث فارقًا كبيرًا، أعتقد أن آخر مرة لعب فيها الدولي المصري ضد ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، أحدث تأثيرًا كبيرًا". وعن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قال مورينيو: "أعتقد أنه يحظى بمستقبل رائع،
اقرأ المزيد
الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
مانشستر يونايتد - ليفربول

مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدف التقدم للشياطين الحمر، وأدرك آدم لالانا هدف التعادل للريدز، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة من 8 مباريات، معززًا صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، في المقابل رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
الاهلي-الجونة (4)

اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، التي بدأت بمواجهة الزمالك بنظيره المقاولون العرب مساء أمس، بعد أن تم تأجيل مواجهته مع الأهلي في الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية بتعليمات من الجهات الأمنية، إذ شهد الإعلان أيضا عن حكام مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالرغم من إعلان مسؤولي الأحمر في بيان رسمي رفضهم خوض مباريات في مسابقة الدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.. وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة لسعيد حمزة، ويوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.
اقرأ المزيد من الأخبار
يورجن كلوب

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
محمد-صلاح

قطر تطمئن ليفربول على عدم استخدام صلاح سياسيا

حصل نادي ليفربول الإنجليزي على تأكيدات من دولة قطر لعدم استغلال النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق الريدز، دعائيا أو سياسيا خلال فترة وجوده هناك، في شهر ديسمبر المقبل، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى الخلافات الدبلوماسية بين الدولتين، والمستمرة منذ عام 2017، وأنه ربما تستخدم قطر وجود صلاح لديها لأغراض دبلوماسية تخصها، وأن اللاعب سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق.
محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع عارضة أزياء برازيلية

آثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بعدما نشر صورًا على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تجمعه مع أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية، على هامش حصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط، خلال الحفل الذي أقامته مجلة GQ الشهيرة، فى مدينة أبوظبى الإماراتية، بعد غيابه عن معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]