مورينيو عن غياب صلاح أمام يونايتد: سيحدث فارقًا

تحرير:علي الزيني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

مورينيو

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا أمام الشياطين الحمر، سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المواجهة، التي تقام حاليًّا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وتحدث مورينيو عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قائلا: "غياب محمد صلاح سيحدث فارقًا كبيرًا، أعتقد أن آخر مرة لعب فيها الدولي المصري ضد ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، أحدث تأثيرًا كبيرًا". وعن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قال مورينيو: "أعتقد أنه يحظى بمستقبل رائع،