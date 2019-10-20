رياضة

السيتي يسعى لقطع الطريق على ريال مدريد لضم سترلينج

تحرير:محمد جمال ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي يجهز حاليًّا عرضا ضخما لرحيم سترلينج نجم الفريق، وذلك لقطع الطريق على ريال مدريد ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات القادم. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن السيتي سيقدم لسترلينج 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيًّا، من أجل إقناعه باستكمال مشواره الكروى مع الستيزنز. وكان سترلينج قد جدد عقده مع مانشستر سيتي في نوفمبر 2018، حيث يتقاضى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، لكنه أكد فى تصريحات سابقة رغبته للعب في الخارج.
وينتهى عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا مع السيتي نهاية موسم 2022- 2023، حيث يتبقي للأخير ثلاثة مواسم فى عقده، لكن تمدت العقد يعد أول أهداف إدارة السيتي وبيب جوارديولا المدير الفنى للفريق خاصة بعد المستوى المتقدم الذى يقدمه اللاعب مع الفريق الإنجليزي. وفى حالة التجديد لسترلينج سيصبح اللاعب الأكثر تقاضيًا
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جائزة-البالون-دور

فرانس فوتبول تستعد للإعلان عن المرشحين للبالون دور

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان مساء غدًا الإثنين عن موعد كشف قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2018/2019، بعدما توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي. ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، حيث أكدت أن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019، سيكون مساء اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، لأفضل لاعب ولاعبة، والتي تم استحداثها هذا العام.
كلوب (2)

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
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مانشستر سيتي

السيتي في مهمة رد الاعتبار أمام كريستال بالاس

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل توتنهام نظيره واتفورد الساعة الرابعة عصرًا على ملعب توتنهام هوتسبير، ويحتل السبيرز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
دي بروين‎

السيتي يستعيد هذا الثنائي قبل موقعة كريستال بالاس

استعاد مانشستر سيتي، نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، الذي شارك تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ التي تعرض لها، وأبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية، وأصبح جاهزًا للظهور في المباراة القادمة، التي يلعبها الفريق السماوي أمام نظيره كريستال بالاس، في السادسة ونصف مساء السبت المقبل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما غاب منذ مواجهة إيفرتون في اللقاء الذي أقيم الشهر الماضي.
مانشستر-سيتي

جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
فان دايك

فان دايك يعلق على فارق النقاط مع مانشستر سيتي

أشار المدافع فيرجيل فان دايك، إلى عدم إهتمام فريقه ليفربول بفارق النقاط الحالي بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي ذلك بعدما سقط السيتي بصورة مفاجأة على ملعبه في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون، في الوقت الذي تغلب فيه الريدز على ليستر سيتي، ليستع الفارق بينهما إلى 8 نقاط بعد مرور 8 جولات، وقال فان دايك لشبكة "سكاي سبورتس": " حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي".
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