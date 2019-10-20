السيتي يسعى لقطع الطريق على ريال مدريد لضم سترلينج

تحرير:محمد جمال ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

رحيم سترلينج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي يجهز حاليًّا عرضا ضخما لرحيم سترلينج نجم الفريق، وذلك لقطع الطريق على ريال مدريد ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات القادم. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن السيتي سيقدم لسترلينج 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيًّا، من أجل إقناعه باستكمال مشواره الكروى مع الستيزنز. وكان سترلينج قد جدد عقده مع مانشستر سيتي في نوفمبر 2018، حيث يتقاضى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، لكنه أكد فى تصريحات سابقة رغبته للعب في الخارج.

وينتهى عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا مع السيتي نهاية موسم 2022- 2023، حيث يتبقي للأخير ثلاثة مواسم فى عقده، لكن تمدت العقد يعد أول أهداف إدارة السيتي وبيب جوارديولا المدير الفنى للفريق خاصة بعد المستوى المتقدم الذى يقدمه اللاعب مع الفريق الإنجليزي. وفى حالة التجديد لسترلينج سيصبح اللاعب الأكثر تقاضيًا