رياضة

مران الأهلي.. إصابة عاشور وتدريبات خاصة للمدافعين

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بمقر النادي الجزيرة في إطار الاستعداد للمرحلة المُقبلة، حيث اشتمل المران، على جانب بدني تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين. وخصص رينيه فايلر، المدير الفني فقرة في مران الفريق للتدريب على الجانب الخططي وخاصة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.
وشارك في الفقرة جميع اللاعبين بالخط الدفاعي للفريق حيث ضمت كلا من محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، سعد سمير باستثناء حسين السيد الذي تجاهله فايلر نهائيا. وشهد المران مغادرة حسام عاشور، لاعب الأهلي، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني،
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جائزة-البالون-دور

فرانس فوتبول تستعد للإعلان عن المرشحين للبالون دور

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان مساء غدًا الإثنين عن موعد كشف قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2018/2019، بعدما توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي. ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، حيث أكدت أن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019، سيكون مساء اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، لأفضل لاعب ولاعبة، والتي تم استحداثها هذا العام.
كلوب (2)

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
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الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يعلن رفضه مواجهة الأهلي ويعلن تضامنه مع بيانه

أعلن نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن رفض فريقه خوض مواجهة نظيره الأهلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتحدث شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "نتضامن مع بيان الأهلي الذي رفض فيه الفريق الأحمر لعب أي مباراة، قبل خوض القمة أمام الزمالك وخاصة أنه يصب في مصلحتنا، ويلبي مطالبنا بالعدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة أننا سنكون مجهدين عن الأهلي، بعد أن لعبنا مباراة إف سي مصر اليوم الخميس، فيما لن يقابل الأحمر أي فريق".
الجونة والمقاصة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
مران الأهلي

مران الأهلي.. حضور الخطيب وجلسة بين فايلر وسيزا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ودعم اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الزمالك، المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.. وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي.
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