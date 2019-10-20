مران الأهلي.. إصابة عاشور وتدريبات خاصة للمدافعين

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بمقر النادي الجزيرة في إطار الاستعداد للمرحلة المُقبلة، حيث اشتمل المران، على جانب بدني تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين. وخصص رينيه فايلر، المدير الفني فقرة في مران الفريق للتدريب على الجانب الخططي وخاصة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.

وشارك في الفقرة جميع اللاعبين بالخط الدفاعي للفريق حيث ضمت كلا من محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، سعد سمير باستثناء حسين السيد الذي تجاهله فايلر نهائيا. وشهد المران مغادرة حسام عاشور، لاعب الأهلي، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني،