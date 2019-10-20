رياضة

مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول

تحرير:علي الزيني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
مانشستر يونايتد وليفربول
مانشستر يونايتد وليفربول
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدف التقدم للشياطين الحمر، وأدرك آدم لالانا هدف التعادل للريدز، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة من 8 مباريات، معززًا صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، في المقابل رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
جاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 10، بعدما أرسل ماني كرة عرضية، استقبلها فيرمينو، بتسديدة ضعيفة، وفي الدقيقة 34 انطلق ساديو ماني، ولعب كرة عرضية إلى فيرمينو، الذي سدد كرة في يد دي خيا. وشهدت الدقيقة 37، هدف التقدم لليونايتد، بعد هجمة سريعة انتهت بعرضية من جيمس، استقبلها راشفورد بتسديدة في الشباك، وطالب
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الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
مورينيو

مورينيو عن غياب صلاح أمام يونايتد: سيحدث فارقًا

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا أمام الشياطين الحمر، سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المواجهة، التي تقام حاليًّا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف.
الاهلي-الجونة (4)

اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، التي بدأت بمواجهة الزمالك بنظيره المقاولون العرب مساء أمس، بعد أن تم تأجيل مواجهته مع الأهلي في الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية بتعليمات من الجهات الأمنية، إذ شهد الإعلان أيضا عن حكام مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالرغم من إعلان مسؤولي الأحمر في بيان رسمي رفضهم خوض مباريات في مسابقة الدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.. وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة لسعيد حمزة، ويوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.
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مورينيو

مورينيو عن غياب صلاح أمام يونايتد: سيحدث فارقًا

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا أمام الشياطين الحمر، سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المواجهة، التي تقام حاليًّا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف.
يورجن كلوب

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
مانشستر يونايتد

دي خيا أساسيا وراشفورد في هجوم اليونايتد ضد ليفربول

أعلن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانسستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيواجه ليفربول بقيادة يورجن كلوب الألماني ضمن الجولة التاسعة من بريمرليج، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويتواجد دافيد دي خيا في حراسة مرمى مانشستر يونايتد، رغم التقارير التي كانت تشير لاحتمالية غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب السويد وهو يحرس مرمى اللاروخا إسبانيا، ويقود هجوم الريدز، ماركوس راشفورد، مع عودة مارسيال من جديد للفريق ولكن على مقاعد البدلاء بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.
محمد- صلاح‎

التشكيل المتوقع لصدام مانشستر يونايتد وليفربول

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الأولد ترافورد، الذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.
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