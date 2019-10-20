مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول

تحرير:علي الزيني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

مانشستر يونايتد وليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدف التقدم للشياطين الحمر، وأدرك آدم لالانا هدف التعادل للريدز، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة من 8 مباريات، معززًا صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، في المقابل رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

جاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 10، بعدما أرسل ماني كرة عرضية، استقبلها فيرمينو، بتسديدة ضعيفة، وفي الدقيقة 34 انطلق ساديو ماني، ولعب كرة عرضية إلى فيرمينو، الذي سدد كرة في يد دي خيا. وشهدت الدقيقة 37، هدف التقدم لليونايتد، بعد هجمة سريعة انتهت بعرضية من جيمس، استقبلها راشفورد بتسديدة في الشباك، وطالب