جريمة

«راجح كان بيعيط في القفص».. كواليس محاكمة قتلة البنا

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
محمود البنا
محمود البنا
قال المحامي عادل طايل، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليه محمود البنا، المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا في المنوفية، إن المحكمة وافقت على كل طلبات المجني عليه فيما يتعلق بتحديد سن المتهم الرئيسي محمد راجح من جهات عديدة حتى تاريخ إبلاغ الولادة، ونأمل أن نصل لحقيقة سن المتهم ونسعى لوجود شىء. وأضاف طايل في تصريحات لـ«لتحرير»: «محمد راجح المتهم الرئيسي له أخ تؤام وبعد استخراج الطلبات سوف يتم البت في قضية السن، ووالد محمود كان موجود معانا ولم يوجه له أي كلام من القاضي».
وأوضح عضو هيئة دفاع البنا: «كان والد شهيد الشهامة متماسك جدا بينما راجح كان بيعيط ومنهار جدا داخل القفص مع باقي المتهمين». وقررت صباح اليوم محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة
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النيابة- العامة

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة «راجح والبنا»

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بيانًا لحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 12 أكتوبر 2019، بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، وثلاثة آخرين للمحاكمة؛ لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى أن ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام والتواصل المختلفة. وأكدت النيابة، فى بيانها، إجراء أعضائها تحقيقات سريعة ووافية للوصول إلى حقيقة الجريمة، وإثباتها على مرتكبيها، واستمعوا خلالها إلى شهود عيان الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجنى عليه.
فتاة-العياط

دفاع «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي في مصلحة موكلتي

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية بشأن المتهمة أميرة أ. ع. المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، وقالت دينا المقدم، دفاع أميرة، لـ«لتحرير»، إن التقرير أكد أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، مشيرة إلى أن اعترافات أميرة تطابق الفحص الفني مع أداة الجريمة، وتبين أن السكين هو المستخدم للجريمة، وليس أى أداة أخرى، وأن الفتاة كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة، وأنها تخلصت من الشاب دفاعا عن نفسها.
حريق

إخماد حريق في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بـ6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر أعلى الطريق الدائري الإقليمي بين طريق الواحات وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح. البداية كانت بتقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي. على الفور دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبدالحميد، والعميد عمرو حرب، رئيس قطاع إطفاء أكتوبر.
حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 11 في تصادم 4 سيارات بطريق شبرا بنها

شهد طريق "بنها- شبرا" الحر حادثي تصادم بين 4 سيارات بنطاق دائرة مركز قليوب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. البداية كانت بتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادثي تصادم على الطريق الحر، بين 4 سيارات، ووجود متوفى ومصابين، وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحادث الأول، وقع بسبب سقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق بعد اصطدامها بأخرى، ونتج عنه إصابة 5 ركاب، تم نقلهم للمستشفى.
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وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
عبد- الحميد -الشيخ -عضو -مجلس -الشعب

برلماني: جد راجح لواء شرطة متقاعد.. وساعد في تسليمه

"فيه ناس قاعدة تتصيد وتتربص الكلمات حتى تثير الرأي العام بدون داعي وفي بداية القضية الشرطة قبضت على المتهمين في أقل من 24 ساعة فقط وتم تسليمهم للنيابة التي أحالت القضية ووصفت الجريمة بأنها قتل مع سبق الاصرار والترصد"، بهذه الكلمات بدأ عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، حديثه لـ«لتحرير» عن واقعة قتل محمود البنا، المعروف بـ«شهيد الشهامة»، وأضاف "أما عن تشريع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والأمم المتحدة نفسها واتفاقية حقوق الطفل حددت سنة الطفل لـ18 سنة، وكون فيه تزوير من عدمه لا بد وجود دليل عليه.
محمود البنا2

والد «شهيد الشهامة»: قبلت 300 جنيه ورفضت ملايين

مشاعر من الحب وملايين من الدعوات بالرحمة تنهال من كل بقاع الأرض للطالب «محمود البنا»، الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعًا عن فتاة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إذ قال والد محمود البنا، المعروف بـ«ضحية الشهامة»، في تصريحاته لـ«لتحرير»: «سعيد بكل الناس إللي عملت عمرة باسم محمود، وربنا يتقبلها منهم، وبالنسبة للتبرعات أنا وقفت الناس إللي كانت تجمع تبرعات، وقولتلهم محدش يجمع جنيه باسم محمود، ومش عايزين فلوس تبرعات وكفاية علينا كمية الحب إللي بشوفها في عيون الناس، وفيه شركات كلمتني عايزين يعملوا أسهم باسم محمود وطبعا شكرتهم على موقفهم ده».
محمود البنا

قبل المحاكمة.. والد «شهيد الشهامة» يرفض دفاع مرتضى والديب

مع اقتراب أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" الأحد المقبل، أمام محكمة أحداث شبين الكوم، قال محمد البنا والد محمود، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "محامين كتير مشهورين كلموني وعرضوا الدفاع عن محمود كمتطوعين من مكتب فريد الديب، ومحامين من المحلة، وأول امبارح جالي فريق من نقابة المحاميين، وأنا رفضت واعتذرت لهم، وكل الشكر ليهم، لأن كل واحد فيهم بيتحرك من قلبه، لكن أنا اخترت أن اللي يدافع عن محمود ناس من البسطاء اللي من عندنا زي الأستاذ نضال مندور ومحامين من تلا".
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