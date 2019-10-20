«راجح كان بيعيط في القفص».. كواليس محاكمة قتلة البنا

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

محمود البنا

قال المحامي عادل طايل، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليه محمود البنا، المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا في المنوفية، إن المحكمة وافقت على كل طلبات المجني عليه فيما يتعلق بتحديد سن المتهم الرئيسي محمد راجح من جهات عديدة حتى تاريخ إبلاغ الولادة، ونأمل أن نصل لحقيقة سن المتهم ونسعى لوجود شىء. وأضاف طايل في تصريحات لـ«لتحرير»: «محمد راجح المتهم الرئيسي له أخ تؤام وبعد استخراج الطلبات سوف يتم البت في قضية السن، ووالد محمود كان موجود معانا ولم يوجه له أي كلام من القاضي».

وأوضح عضو هيئة دفاع البنا: «كان والد شهيد الشهامة متماسك جدا بينما راجح كان بيعيط ومنهار جدا داخل القفص مع باقي المتهمين». وقررت صباح اليوم محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة