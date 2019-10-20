الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

تحرير:أحمد شحاته ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

الاهلي والجونة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيانا جديدا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت، مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان. ثم أصدر الأهلي بيانًا رسميا، صباح الخميس الماضي، شدد فيه على