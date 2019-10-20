الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة
تحرير:أحمد شحاته
٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
الاهلي والجونة
كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيانا جديدا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت، مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.
ثم أصدر الأهلي بيانًا رسميا، صباح الخميس الماضي، شدد فيه على
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيانا جديدا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت، مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.
ثم أصدر الأهلي بيانًا رسميا، صباح الخميس الماضي، شدد فيه على أنه لن يخوض أية مباراة في الدوري قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة، مؤكدًا أنه يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية، لكنه يرفض أن يستثمر البعض الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية.
وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، حكام مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالرغم من إعلان مسؤولي الأحمر في بيان رسمي رفضهم خوض مباريات في الدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.