اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا للأهلي بشأن مباراة الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

محمود الخطيب

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم الأحد، لمسؤولي الأهلي يخطرهم فيه بإقامة مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز في موعدها كما هو محدد في الجدول الذي تم الإعلان عنه لاحقا ولا توجد أي نية لدى الجبلاية لتأجيل المباراة. وأشار اتحاد الكرة في خطابه للأهلي إلى أنه لا يوجد أي أسباب لتأجيل المباراة، وأنهم يرفضون الرد على البيان الذي وصل للجبلاية بشأن رفض مسؤولي الأحمر خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب تعود للجهات الأمنية، وأنهم ليسوا بمسؤولين عن التأجيل.

وشدد مسؤولو الجبلاية في الخطاب أن مسألة عدم خوض المباراة تضع الفريق تحت لائحة عقوبات لجنة المسابقات، وأنه سيتم تنفيذ العقوبة في حالة عدم خوض المباراة بشكل طبيعي. وتقول اللائحة في مادتها رقم 46 يعتبر الفريق منسحبا من المباراة في حالة عدم تسليم بطاقات اللاعبين خلال 20 دقيقة من موعد بداية اللقاء، وعقوبتها