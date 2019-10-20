رياضة

اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا للأهلي بشأن مباراة الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم الأحد، لمسؤولي الأهلي يخطرهم فيه بإقامة مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز في موعدها كما هو محدد في الجدول الذي تم الإعلان عنه لاحقا ولا توجد أي نية لدى الجبلاية لتأجيل المباراة. وأشار اتحاد الكرة في خطابه للأهلي إلى أنه لا يوجد أي أسباب لتأجيل المباراة، وأنهم يرفضون الرد على البيان الذي وصل للجبلاية بشأن رفض مسؤولي الأحمر خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب تعود للجهات الأمنية، وأنهم ليسوا بمسؤولين عن التأجيل.
وشدد مسؤولو الجبلاية في الخطاب أن مسألة عدم خوض المباراة تضع الفريق تحت لائحة عقوبات لجنة المسابقات، وأنه سيتم تنفيذ العقوبة في حالة عدم خوض المباراة بشكل طبيعي. وتقول اللائحة في مادتها رقم 46 يعتبر الفريق منسحبا من المباراة في حالة عدم تسليم بطاقات اللاعبين خلال 20 دقيقة من موعد بداية اللقاء، وعقوبتها
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فرانس فوتبول تستعد للإعلان عن المرشحين للبالون دور

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان مساء غدًا الإثنين عن موعد كشف قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2018/2019، بعدما توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي. ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، حيث أكدت أن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019، سيكون مساء اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، لأفضل لاعب ولاعبة، والتي تم استحداثها هذا العام.
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كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

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علي معلول يصل القاهرة وفايلر يمنحه راحة

وصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للقاهرة اليوم الإثنين، استعدادًا للانتظام في مران الفريق الجماعي بداية من غد الثلاثاء، في إطار استعدادات المارد الأحمر لخوض مباراة القمة المُنتظرة يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وعاد معلول بعد أن انضم لمنتخب تونس، من أجل خوض ودية الكاميرون، التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت سلبيًّا؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021.
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قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
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حازم إمام يكشف أزمته مع أبوريدة ومقاطعة الاجتماعات

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، كواليس اختيار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ملف التعاقد مع مدرب للفراعنة كان موكلا له.. وأضاف حازم إمام في حواره لموقع صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الجميع كان يعلم أن ملف مدرب المنتخب في هذه الفترة بعد رحيل كوبر كان موكلا له، مشيرًا إلى أنه قدم مجموعة السير الذاتية من بينها خليلوزيتش، ولكن ما حدث أن رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة قابل أجيري وتم اختياره، رغم أنه لم يكن من الخيارات التي طرحتها.
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مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
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