جريمة

مصرع شخص وإصابة 11 في تصادم 4 سيارات بطريق شبرا بنها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
حادث تصام- أرشيفية
حادث تصام- أرشيفية
شهد طريق "بنها- شبرا" الحر حادثي تصادم بين 4 سيارات بنطاق دائرة مركز قليوب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. البداية كانت بتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادثي تصادم على الطريق الحر، بين 4 سيارات، ووجود متوفى ومصابين، وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحادث الأول، وقع بسبب سقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق بعد اصطدامها بأخرى، ونتج عنه إصابة 5 ركاب، تم نقلهم للمستشفى.
وتبين أن الحادث الثاني، نجم عن اصطدام سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل ما نتج عن سقوط الأخيرة من أعلى الطريق وانقلاب الأولى عدة مرات، بعد اختراقها حاجز الطريق؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين. وظهرت كثافات مرورية بالطريق، بسبب الحادثتين، حيث قام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادثين
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النيابة- العامة

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة «راجح والبنا»

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بيانًا لحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 12 أكتوبر 2019، بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، وثلاثة آخرين للمحاكمة؛ لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى أن ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام والتواصل المختلفة. وأكدت النيابة، فى بيانها، إجراء أعضائها تحقيقات سريعة ووافية للوصول إلى حقيقة الجريمة، وإثباتها على مرتكبيها، واستمعوا خلالها إلى شهود عيان الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجنى عليه.
فتاة-العياط

دفاع «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي في مصلحة موكلتي

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية بشأن المتهمة أميرة أ. ع. المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، وقالت دينا المقدم، دفاع أميرة، لـ«لتحرير»، إن التقرير أكد أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، مشيرة إلى أن اعترافات أميرة تطابق الفحص الفني مع أداة الجريمة، وتبين أن السكين هو المستخدم للجريمة، وليس أى أداة أخرى، وأن الفتاة كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة، وأنها تخلصت من الشاب دفاعا عن نفسها.
حريق

إخماد حريق في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بـ6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر أعلى الطريق الدائري الإقليمي بين طريق الواحات وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح. البداية كانت بتقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي. على الفور دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبدالحميد، والعميد عمرو حرب، رئيس قطاع إطفاء أكتوبر.
محمود البنا2

«راجح كان بيعيط في القفص».. كواليس محاكمة قتلة البنا

قال المحامي عادل طايل، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليه محمود البنا، المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا في المنوفية، إن المحكمة وافقت على كل طلبات المجني عليه فيما يتعلق بتحديد سن المتهم الرئيسي محمد راجح من جهات عديدة حتى تاريخ إبلاغ الولادة، ونأمل أن نصل لحقيقة سن المتهم ونسعى لوجود شىء. وأضاف طايل في تصريحات لـ«لتحرير»: «محمد راجح المتهم الرئيسي له أخ تؤام وبعد استخراج الطلبات سوف يتم البت في قضية السن، ووالد محمود كان موجود معانا ولم يوجه له أي كلام من القاضي».
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حريق

السيطرة على حريق في شادر حلويات بالعباسية

نشب حريق هائل فى شادر لبيع الحلويات بميدان الجيش بالقاهرة دون إصابات وخسائر بشرية، فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق وتمكنوا من إخماده بعد الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق في شادر لبيع الحلويات، على الفور، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقي المجاورات، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.
محكمة

تجديد حبس المتهم المتورط في حادث معهد الأورام

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت وزارة الداخلية قد كشفت عن هوية الخلية الإرهابية التي ينتمي لها منفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة في أغسطس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها، أن الخلايا الإرهابية تتبع حركة حسم الإرهابية المنبثقة بدورها عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الوزارة إن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة.
حادثة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم نهاية كوبري التسعين

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين في التجمع، فيما نتج عن الحادث توقف حركة المرور ما دفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث لحين عودة الحركة إلى طبيعتها. وانتقلت على الفور سيارات الأسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق التسعين لالتجمع بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
انفجار-اتوبيس-فى-المريوطية (3)

تفحم أتوبيس في مساكن شيراتون دون إصابات

حركة المارة والسيارات تبدو طبيعية، انسيابية مرورية بمنطقة مساكن شيراتون في محافظة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، انتشار مكثف لرجال المرور والشرطة لتسهيل مهمة وصول الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى مقار عملهم، لحظات تبدلت معها الأحداث رأسا على عقب لدى اندلاع حريق هائل بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام لدى توقفه على جانب الطريق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة وقائدي المركبات تحسبا لوجود ركاب بداخله إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع كارثة محققة، حيث كان شاغرا.
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