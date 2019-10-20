مصرع شخص وإصابة 11 في تصادم 4 سيارات بطريق شبرا بنها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

حادث تصام- أرشيفية

شهد طريق "بنها- شبرا" الحر حادثي تصادم بين 4 سيارات بنطاق دائرة مركز قليوب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. البداية كانت بتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادثي تصادم على الطريق الحر، بين 4 سيارات، ووجود متوفى ومصابين، وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحادث الأول، وقع بسبب سقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق بعد اصطدامها بأخرى، ونتج عنه إصابة 5 ركاب، تم نقلهم للمستشفى.

وتبين أن الحادث الثاني، نجم عن اصطدام سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل ما نتج عن سقوط الأخيرة من أعلى الطريق وانقلاب الأولى عدة مرات، بعد اختراقها حاجز الطريق؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين. وظهرت كثافات مرورية بالطريق، بسبب الحادثتين، حيث قام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادثين