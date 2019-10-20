كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

تحرير:محمد جمال ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

يورجن كلوب

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".

وأضاف كلوب عن المباراة: "هدف يونايتد أعتقد أن الجميع يتفق على وجود خطأ لصالحنا، ولكن حكم الفيديو قرر عكس ذلك، هذا هو الموقف الذي أدى لسوء تفاهم مع الحكم". وعن مستوى فريقه قال: "لعبنا أمام حائط صد، كنا نحتاج لأن نكون أفضل من ذلك، لا أعتقد أن اليونايتد يلعب بهذه الطريقة إذا كان الخصم لا يمتلك الكرة بهذا