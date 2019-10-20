رياضة

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

تحرير:محمد جمال ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
وأضاف كلوب عن المباراة: "هدف يونايتد أعتقد أن الجميع يتفق على وجود خطأ لصالحنا، ولكن حكم الفيديو قرر عكس ذلك، هذا هو الموقف الذي أدى لسوء تفاهم مع الحكم". وعن مستوى فريقه قال: "لعبنا أمام حائط صد، كنا نحتاج لأن نكون أفضل من ذلك، لا أعتقد أن اليونايتد يلعب بهذه الطريقة إذا كان الخصم لا يمتلك الكرة بهذا
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فرانس فوتبول تستعد للإعلان عن المرشحين للبالون دور

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان مساء غدًا الإثنين عن موعد كشف قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2018/2019، بعدما توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي. ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، حيث أكدت أن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019، سيكون مساء اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، لأفضل لاعب ولاعبة، والتي تم استحداثها هذا العام.
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
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اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا للأهلي بشأن مباراة الجونة

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم الأحد، لمسؤولي الأهلي يخطرهم فيه بإقامة مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز في موعدها كما هو محدد في الجدول الذي تم الإعلان عنه لاحقا ولا توجد أي نية لدى الجبلاية لتأجيل المباراة. وأشار اتحاد الكرة في خطابه للأهلي إلى أنه لا يوجد أي أسباب لتأجيل المباراة، وأنهم يرفضون الرد على البيان الذي وصل للجبلاية بشأن رفض مسؤولي الأحمر خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب تعود للجهات الأمنية، وأنهم ليسوا بمسؤولين عن التأجيل.
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ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
يورجن كلوب

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
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«فان دايك» عن الفوز بالبريميرليج: ليس لدينا ما نخسره

أكد الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، أن فريقه ليس لديه ما يخسره، خاصة أن مانشستر سيتي هو من يدافع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الجمعة، قائلًا: «لا أعتقد أن لدينا ما نخسره، مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به، من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك، الضغوط تتعاظم ولكنها تأتي من الإعلام، يحبون وضع المزيد من الضغوط على عاتقنا، وهو ما علينا التعامل معه، لا أمانع ذلك لأنني لا أفكر فيما يقوله الناس، فقط أريد الفوز بكل مباراة ألعبها».
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على طريقة موانا.. صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة (صور)

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مختلفة، إذ ارتدى ملابس من الفيلم الكرتونى الشهير "موانا"، ممسكا سيفا مضيئا، ومقدما "التورتة" لـ"ملكته الصغيرة"، ونشر صلاح صور الاحتفال مع ابنته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا مياو، أحضرت لكِ موانا؟ عيد ميلاد سعيد يا أميرتى". ويسعى النجم الدولي للحاق بمباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لقيادة فريقه للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها الليفر منذ بداية الموسم.
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