إخماد حريق في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بـ6 أكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

إخماد حريق- أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر أعلى الطريق الدائري الإقليمي بين طريق الواحات وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح. البداية كانت بتقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي. على الفور دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبدالحميد، والعميد عمرو حرب، رئيس قطاع إطفاء أكتوبر.

ساعة واحدة كانت المدة الزمنية التي استغرقها رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران وإخمادها من خلال 6 سيارات إطفاء، فيما جرت عملية التبريد لمنع تجدده مرة أخرى، بالإضافة إلى فرض طوق أمني، ومنع حركة السيارات في الاتجاهين حرصا على سلامة قائدي السيارات. وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أن