جريمة

إخماد حريق في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بـ6 أكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
إخماد حريق- أرشيفية
إخماد حريق- أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر أعلى الطريق الدائري الإقليمي بين طريق الواحات وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح. البداية كانت بتقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي. على الفور دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبدالحميد، والعميد عمرو حرب، رئيس قطاع إطفاء أكتوبر.
ساعة واحدة كانت المدة الزمنية التي استغرقها رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران وإخمادها من خلال 6 سيارات إطفاء، فيما جرت عملية التبريد لمنع تجدده مرة أخرى، بالإضافة إلى فرض طوق أمني، ومنع حركة السيارات في الاتجاهين حرصا على سلامة قائدي السيارات. وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أن
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النيابة- العامة

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة «راجح والبنا»

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بيانًا لحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 12 أكتوبر 2019، بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، وثلاثة آخرين للمحاكمة؛ لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى أن ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام والتواصل المختلفة. وأكدت النيابة، فى بيانها، إجراء أعضائها تحقيقات سريعة ووافية للوصول إلى حقيقة الجريمة، وإثباتها على مرتكبيها، واستمعوا خلالها إلى شهود عيان الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجنى عليه.
فتاة-العياط

دفاع «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي في مصلحة موكلتي

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية بشأن المتهمة أميرة أ. ع. المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، وقالت دينا المقدم، دفاع أميرة، لـ«لتحرير»، إن التقرير أكد أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، مشيرة إلى أن اعترافات أميرة تطابق الفحص الفني مع أداة الجريمة، وتبين أن السكين هو المستخدم للجريمة، وليس أى أداة أخرى، وأن الفتاة كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة، وأنها تخلصت من الشاب دفاعا عن نفسها.
حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 11 في تصادم 4 سيارات بطريق شبرا بنها

شهد طريق "بنها- شبرا" الحر حادثي تصادم بين 4 سيارات بنطاق دائرة مركز قليوب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. البداية كانت بتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادثي تصادم على الطريق الحر، بين 4 سيارات، ووجود متوفى ومصابين، وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحادث الأول، وقع بسبب سقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق بعد اصطدامها بأخرى، ونتج عنه إصابة 5 ركاب، تم نقلهم للمستشفى.
محمود البنا2

«راجح كان بيعيط في القفص».. كواليس محاكمة قتلة البنا

قال المحامي عادل طايل، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليه محمود البنا، المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا في المنوفية، إن المحكمة وافقت على كل طلبات المجني عليه فيما يتعلق بتحديد سن المتهم الرئيسي محمد راجح من جهات عديدة حتى تاريخ إبلاغ الولادة، ونأمل أن نصل لحقيقة سن المتهم ونسعى لوجود شىء. وأضاف طايل في تصريحات لـ«لتحرير»: «محمد راجح المتهم الرئيسي له أخ تؤام وبعد استخراج الطلبات سوف يتم البت في قضية السن، ووالد محمود كان موجود معانا ولم يوجه له أي كلام من القاضي».
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حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 11 في تصادم 4 سيارات بطريق شبرا بنها

شهد طريق "بنها- شبرا" الحر حادثي تصادم بين 4 سيارات بنطاق دائرة مركز قليوب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. البداية كانت بتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادثي تصادم على الطريق الحر، بين 4 سيارات، ووجود متوفى ومصابين، وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحادث الأول، وقع بسبب سقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق بعد اصطدامها بأخرى، ونتج عنه إصابة 5 ركاب، تم نقلهم للمستشفى.
حريق

السيطرة على حريق في شادر حلويات بالعباسية

نشب حريق هائل فى شادر لبيع الحلويات بميدان الجيش بالقاهرة دون إصابات وخسائر بشرية، فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق وتمكنوا من إخماده بعد الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق في شادر لبيع الحلويات، على الفور، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقي المجاورات، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.
حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

حريق بكنيسة مارجرجس في حلون ولا خسائر بشرية

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن حريقا شب مساء اليوم الأحد، بكنيسة مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الحريق تسبب في إلحاق أضرارا بمبنى الكنيسة، ولم يصب أي شخص من جراء الحادث، وتابع قائلا: "إن قوات الدفاع المدني تولت عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن".
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
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