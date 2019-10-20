دفاع «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي في مصلحة موكلتي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

أميرة أحمد عبدالله

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية بشأن المتهمة أميرة أ. ع. المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، وقالت دينا المقدم، دفاع أميرة، لـ«لتحرير»، إن التقرير أكد أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، مشيرة إلى أن اعترافات أميرة تطابق الفحص الفني مع أداة الجريمة، وتبين أن السكين هو المستخدم للجريمة، وليس أى أداة أخرى، وأن الفتاة كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة، وأنها تخلصت من الشاب دفاعا عن نفسها.

وأضافت المقدم: "كنت واثقة في براءة موكلتي رغم كل الأقاويل، وأنها كانت تدافع عن شرفها وحياتها، وأثق في أي حكم يصدر من القضاء، ومقدرة الحفاظ الأمني طوال الفترة الماضية، خلال حبس أميرة احتياطيا، وللتأكد من صحة أقوالها، خاصة أن تقرير الطبي الشرعي أثبت أنها كانت بمفردها في مسرح الجريمة". وفي مطلع أكتوبر