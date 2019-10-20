قبل عرض «بلا دليل».. خالد سليم: نقلة في حياتي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

خالد سليم

يعيش الفنان خالد سليم، حالة من السعادة بعد الإعلان عن عرض مسلسله "بلا دليل"، الذي يقوم ببطولته، غدا الإثنين، على قنوات "سي بي سي"، إذ يعتبر أن المسلسل "حالة فنية خاصة في الأعمال الفنية التي تنتمى إلى فئة الـ45 حلقة، لأن المشاهد سوف يجد فيه دراما اجتماعية شديدة الخصوصية، بلا مط أو ملل، وأيضا بسبب الإنفاق الضخم من قبل شركة سينرجي، حتى يخرج بشكل إخراجي عالمي"، مؤكدا أنه يعتقد أن "الجمهور سيستمتع بكل أحداثه، والعمل سيكون نقلة في حياتي الفنية".

مسلسل "بلا حدود"، تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبدالناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى. ويعد «بلا دليل» ثاني البطولات المطلقة للفنانة