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قبل عرض «بلا دليل».. خالد سليم: نقلة في حياتي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
خالد سليم
خالد سليم
يعيش الفنان خالد سليم، حالة من السعادة بعد الإعلان عن عرض مسلسله "بلا دليل"، الذي يقوم ببطولته، غدا الإثنين، على قنوات "سي بي سي"، إذ يعتبر أن المسلسل "حالة فنية خاصة في الأعمال الفنية التي تنتمى إلى فئة الـ45 حلقة، لأن المشاهد سوف يجد فيه دراما اجتماعية شديدة الخصوصية، بلا مط أو ملل، وأيضا بسبب الإنفاق الضخم من قبل شركة سينرجي، حتى يخرج بشكل إخراجي عالمي"، مؤكدا أنه يعتقد أن "الجمهور سيستمتع بكل أحداثه، والعمل سيكون نقلة في حياتي الفنية".
مسلسل "بلا حدود"، تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبدالناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى. ويعد «بلا دليل» ثاني البطولات المطلقة للفنانة
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نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى: أنا مستورة.. ومش بمثل علشان الفلوس

نشرت الفنانة نشوى مصطفى توضيحا لمنشور على صفحتها الشخصية بفيسبوك، قالت فيه: "حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل"، وكتبت: "من يومين كتبت بوست والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت أى حاجة بكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتى بمراحل، البوست كان ملخصه إنى عايزة أمثل، والحقيقة أي فنان زميل حيفهم معنى إن طاقتك وموهبتك متعطلة إنك تكون مركون على المعاش وإنت لسه عندك طاقة بدليل أن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لآخر يوم فى عمرها اللي تجاوز التسعين سنة، وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة فى التلاتين".
سيد-رجب (2)

«حبيب» و«نجمة الصبح» في «أيام قرطاج السينمائية»

ينافس فيلم «حبيب» للمخرج شادي فؤاد في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بـ"أيام قرطاج السينمائية" في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره، يعمل فى صالون الحلاقة الخاص به، ويكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب. يقوم ببطولة الفيلم النجوم "سيد رجب، سلوى محمد علي، على صبحي"، وهو إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني وS Productions، ومن تأليف وإخراج شادي فؤاد.
إليسا

فنانون عن احتجاجات لبنان: نُطالب بحياة كريمة

علقت الفنانة إليسا على الأحداث التى شهدها لبنان من احتجاجات، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "اللهم أحفظ بلدي لبنان"، وهذا ليس أول تعليق لها على الأزمة، فقد كتبت فى تويتة أخرى: "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة.. صار الوقت تاالناس تستعيد شوي من كرامتها"، وتابعت:" هاي أول مرة بتمنى كون بلبنان.. قلبي معكن". وإليسا ليست الفنانة الوحيدة التى تفاعلت مع احتجاجات الشعب اللبناني.
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درة (2)

درة: هذه صعوبات شخصيتى فى «بلا دليل» (حوار)

بعد مشاركة الفنانة درة فى العديد من المهرجانات السينمائية كعضو لجنة تحكيم، قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائى الذى انعقدت فعالياته فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، الاستعانة بها كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة، وقال عنها مدير المهرجان انتشال التميمى إنها اختيار رائع وفنانة موهوبة كان يجب الاستعانة بها. وبعد انتهائها من مهمتها فى المهرجان عادت درة سريعا إلى القاهرة لتستكمل تصوير ما تبقى من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة (45 حلقة)، وذلك استعدادا لعرضه على الشاشة قريبا.
مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
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