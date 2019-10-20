ترامب: أمنا النفط.. وسنعيد جنودنا من سوريا

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

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?قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت، وكتب ترامب، في تغريدة اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد القصير، "تويتر"، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".

وأشار إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بأن حالة وقف إطلاق النار صامدة للغاية، وأن هناك فقط بعض المناوشات البسيطة التي انتهت بسرعة. ولم يوضح ترامب ماذا يقصد بإشارته إلى تأمين النفط.جاء ذلك بعد إعلان إسبر صباح اليوم انسحاب نحو 700 من القوات الأمريكية من سوريا ونقلهم إلى غرب العراق.وكان إسبر،