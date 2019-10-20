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ترامب: أمنا النفط.. وسنعيد جنودنا من سوريا

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
ترامب
ترامب
?قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت، وكتب ترامب، في تغريدة اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد القصير، "تويتر"، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".
وأشار إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بأن حالة وقف إطلاق النار صامدة للغاية، وأن هناك فقط بعض المناوشات البسيطة التي انتهت بسرعة. ولم يوضح ترامب ماذا يقصد بإشارته إلى تأمين النفط.جاء ذلك بعد إعلان إسبر صباح اليوم انسحاب نحو 700 من القوات الأمريكية من سوريا ونقلهم إلى غرب العراق.وكان إسبر،
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الحرب-في- سوريا (14)

واشنطن تطالب الأتراك بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

عبرت الإدارة الأمريكية عن أملها في التزام الأتراك والأكراد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، مؤكدة استمرار انسحاب القوات الأمريكية من شمالي سوريا. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، وجود رغبة فعلية من الأتراك والأكراد لإنجاح وقف إطلاق النار، رغم وصفه للوضع في سوريا بـ"الهش للغاية". وأوضح ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار.
النائب -الأمريكي -إيليا -كامينجز

وفاة عضو بالكونجرس كان يحقق في عزل ترامب

توفي النائب الأمريكي المخضرم إيليا كامينجز، عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي بالكونجرس، عن 68 عاما. يذكر أن كامينجز، كان ممثلا لولاية ميريلاند بما في ذلك مدينة بالتيمور التي ولد بها حيث توفي بالمستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرا بمتاعب صحية منذ فترة طويلة، حسبما أفاد مسئولو مكتبه البرلماني، كما تولى كامينجز رئاسة لجنة المراقبة بمجلس النواب الذي أمضى فيه 23 سنة، وكان قد خاض عدة مشاحنات مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات البرلمانية حول الرئيس وإدارته.
ترامب (1)

ترامب يواجه أزمة داخلية بسبب الغزو التركي لسوريا

وصل صراع دونالد ترامب مع المشرعين الديمقراطيين إلى آفاق جديدة عندما انسحب كبار الديمقراطيين من اجتماع بالبيت الأبيض، وحرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الرئيس بسبب ما وصفته بـ"الانهيار" في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين إنهم انسحبوا من مؤتمر البيت الأبيض المثير للجدل حول قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأصبح من الواضح أن الرئيس ليس لديه خطة للتعامل مع إمكانية استعادة تنظيم داعش لنشاطه في الشرق الأوسط.
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ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".
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الحرب-في- سوريا (13)

رغم قرار وقف إطلاق النار.. مقتل 5 مدنيين في غارة تركية بسوريا

قُتل 5 مدنيين، اليوم الجمعة، في غارة تركية على قرية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، برغم اتفاق لوقف إطلاق النار في الهجوم الذي تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة. مشيرًا إلى إصابة 20 مدنيا آخرين بجروح.
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
ترامب (1)

ترامب يواجه أزمة داخلية بسبب الغزو التركي لسوريا

وصل صراع دونالد ترامب مع المشرعين الديمقراطيين إلى آفاق جديدة عندما انسحب كبار الديمقراطيين من اجتماع بالبيت الأبيض، وحرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الرئيس بسبب ما وصفته بـ"الانهيار" في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين إنهم انسحبوا من مؤتمر البيت الأبيض المثير للجدل حول قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأصبح من الواضح أن الرئيس ليس لديه خطة للتعامل مع إمكانية استعادة تنظيم داعش لنشاطه في الشرق الأوسط.
ترامب (2) - Copy

ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".
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