«هكسرهالك».. حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين ويهدد هاني شاكر

تحرير:أحمد نصري ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

حمو بيكا

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأحد، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري. وتأتي تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.

وظهر حمو بيكا، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو يصرخ قائلا: "هغني غصب عن أي حد، وفيه ناس بتقول إن لازم يدفعوا 300 ألف جنيه عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع أي شاب يكون له شعبية، أنا بيكو من غيركوا هشتغل وهغني، ومحدش يقدر يمنعني". وأضاف بيكا، أنه "لا يعترف بهاني شاكر ولا بفنه الذي قدمه،