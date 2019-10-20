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«هكسرهالك».. حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين ويهدد هاني شاكر

تحرير:أحمد نصري ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
حمو بيكا
حمو بيكا
نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأحد، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري. وتأتي تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.
وظهر حمو بيكا، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو يصرخ قائلا: "هغني غصب عن أي حد، وفيه ناس بتقول إن لازم يدفعوا 300 ألف جنيه عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع أي شاب يكون له شعبية، أنا بيكو من غيركوا هشتغل وهغني، ومحدش يقدر يمنعني". وأضاف بيكا، أنه "لا يعترف بهاني شاكر ولا بفنه الذي قدمه،
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يطرح «متغير» من ألبوم «أنا غير» (فيديو)

طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرح أغانيه قريبا، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي رامي سمير، وتقول كلماتها: " جارر ناعم أوى متغير.. عامل راسي وعامل ذوق.. كان الكل في نظره صغير.. دايما يتكلم من فوق.. اتغير جدا واتبدل.. أمال كان مين اللي مندل.. بعد ما خربت مالطا حبيبي.. ابتدى يتعلم ويفوق.. الحنية دى كانت فين.. سلام سلام يا عم البايع.. ياما غر الهوى بني آدمين".
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لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".
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أبو: أتمنى أن أمثل مع يسرا.. وهذا سبب قلة حفلاتى

نجاح كبير حققته أغنية "3 دقات" التى قدمها المطرب "أبو" فى الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائى، لتنطلق من هنا نجوميته وتتخطى مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الـ510 ملايين مشاهدة، وهو رقم كبير من الصعب أن تصل إليه أغنية مصرية، ولكن هذا النجاح الكبير حمّل "أبو" مسؤولية الأعمال المقبلة، ورفع سقف توقعات الجمهور، الذين ينتظرون منه بعد ذلك أغانى بنفس الجودة والنجاح، ووضعوا أعماله الجديدة فى مقارنة دائما بالأغنية التى صنعت شهرته.
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الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
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