«هكسرهالك».. حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين ويهدد هاني شاكر

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأحد، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.
وتأتي تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.
وظهر حمو بيكا، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو يصرخ قائلا: "هغني غصب عن أي حد، وفيه ناس بتقول إن لازم يدفعوا 300 ألف جنيه عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع أي شاب يكون له شعبية، أنا بيكو من غيركوا هشتغل وهغني، ومحدش يقدر يمنعني".
وأضاف بيكا، أنه "لا يعترف بهاني شاكر ولا بفنه الذي قدمه،
وظهر حمو بيكا، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو يصرخ قائلا: "هغني غصب عن أي حد، وفيه ناس بتقول إن لازم يدفعوا 300 ألف جنيه عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع أي شاب يكون له شعبية، أنا بيكو من غيركوا هشتغل وهغني، ومحدش يقدر يمنعني".
وأضاف بيكا، أنه "لا يعترف بهاني شاكر ولا بفنه الذي قدمه، طالما أنه لا يعترف به وبحجم جمهوره في الشارع"، مهددا باقتحام النقابة و"تكسيرها" وبعدها النزول للشارع هو وجمهوره من أجل إقالة نقيب الموسيقيين.
وأكد ممثل نقابة المهن الموسيقية بدمياط، محمد الحلوانى، أن حمو بيكا واحد من المطربين الممنوعين من الغناء وإقامة الحفلات بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي، وأن الحفل لم يحصل على ترخيص أو تصريح بإقامته من نقابة المهن.
وأفادت نقابة المهن الموسيقية، بأن المدعو حمو بيكا سبق أن دخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.
وكانت النقابة قد أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة بالارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.
واتخذت نقابة الموسيقيين الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبًا على أعضاء مجلس النقابة، كما أوضحت النقابة أن السبب في تصرف حمو بيكا بهذا الشكل هو رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.