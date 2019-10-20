رياضة

فرانس فوتبول تستعد للإعلان عن المرشحين للبالون دور

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
البالون دور
البالون دور
تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان مساء غدًا الإثنين عن موعد كشف قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2018/2019، بعدما توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي. ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، حيث أكدت أن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019، سيكون مساء اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، لأفضل لاعب ولاعبة، والتي تم استحداثها هذا العام.
وأضافت أنها ستقوم بالكشف عن أسماء 30 مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، بالإضافة إلى 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً، وبجانبهم نشر 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى بالعالم. وتابعت، أن أسطورة الكرة
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تفاصيل مكالمة حسام البدري مع محمد صلاح

اطمأن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد اليوم فى الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشهدت المحادثة التي دارت بين حسام البدري مع محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين، حيث تعرض صلاح لجزع في كاحل القدم خلال مبارياته أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة بالمسابقة الإنجليزية.
ميلان

ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
كلوب (2)

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
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جريزمان‎ (1)

جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

تحدث أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسبانى عن مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو فى إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، وأشار الدولى الفرنسي خلال تصريحاته إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من كونها على ملعب الفريق الكتالونى. وقال الفرنسي جريزمان عن بطولة دوري أبطال أوروبا: "البطولة دائمًا ما تكون مهمة، لكن الأهم الآن هو تحقيق الفوز على الإنتر والحصول على نقاط المباراة وتقديم أفضل أداء".
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
الأرجنتين‎ (2)

اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد على عقوبة ميسي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) اليوم الخميس، رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني بخفض عقوبة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى والمنتخب الأرجنتينى، وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءًا من 2 أغسطس الماضى، بسبب اتهامه لمسؤولى الاتحاد بالفساد بعد خروج المنتخب الأرجنتين من بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتى أقصى منها بالخسارة أمام البرازيل فى نصف النهائى بنتيجة 2- صفر. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كونميبول رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني، وسيستمر إيقاف ميسي حتى انتهاء العقوبة.
إصابة ميسي

برشلونة يكشف حجم إصابة ميسي في بيان رسمي

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، في مباراة فياريال، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020، وقال النادي الكتالوني، إن ميسي يعاني من الإصابة بتمدّد في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة ستبعد اللاعب عن المباريات حاليًا، على أن يتم تحديد الفترة التي سيغيبها بالكامل لاحقًا.
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