فرانس فوتبول تستعد للإعلان عن المرشحين للبالون دور

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

البالون دور

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان مساء غدًا الإثنين عن موعد كشف قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2018/2019، بعدما توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي. ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، حيث أكدت أن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019، سيكون مساء اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، لأفضل لاعب ولاعبة، والتي تم استحداثها هذا العام.

وأضافت أنها ستقوم بالكشف عن أسماء 30 مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، بالإضافة إلى 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً، وبجانبهم نشر 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى بالعالم. وتابعت، أن أسطورة الكرة