رياضة

ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

تحرير:علي الزيني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
ميلان
ميلان
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
المباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث أحرز هاكان تشالهان أوجلو، هدف التقدم لفريق ميلان في الدقيقة 20، بعد تسديدة صاروخية، أنهت الشوط الأول لصالح الروسونيري. في الدقيقة 61، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليتشي، بعد لمسة يد على أندريا كونتي مدافع ميلان، نجح خوما باباكار في تحويل ركلة الجزاء بنجاح على مرتين ليدرك
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تفاصيل مكالمة حسام البدري مع محمد صلاح

اطمأن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد اليوم فى الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشهدت المحادثة التي دارت بين حسام البدري مع محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين، حيث تعرض صلاح لجزع في كاحل القدم خلال مبارياته أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة بالمسابقة الإنجليزية.
جائزة-البالون-دور

فرانس فوتبول تستعد للإعلان عن المرشحين للبالون دور

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان مساء غدًا الإثنين عن موعد كشف قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2018/2019، بعدما توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي. ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، حيث أكدت أن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019، سيكون مساء اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، لأفضل لاعب ولاعبة، والتي تم استحداثها هذا العام.
كلوب (2)

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
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أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
ريبيري‎

رئيس بايرن ميونيخ: ريبيري رفض الصين واختار كرة القدم

تغنى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بقرار فيورنتينا الإيطالى، بالتعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيرى، والذى تم خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل الاعب الفرنسي لصفوف فيورنتينا فى صفقة انتقال حر. وقال رومينجيه فى تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "مونتيلا -مدرب فيورنتينا- اتخذ خطوة ذكية، حيث أفسح الفريق الإيطالى المجال لريبيرى فى الهجوم دون إجباره على الدفاع، لذا يمكنه التركيز بشكل أكبر، وذلك مكنه من تسجيل هدف عظيم أمام ميلان".
باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
ماركو جيامباولو

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
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