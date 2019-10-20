ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

تحرير:علي الزيني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

ميلان

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

المباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث أحرز هاكان تشالهان أوجلو، هدف التقدم لفريق ميلان في الدقيقة 20، بعد تسديدة صاروخية، أنهت الشوط الأول لصالح الروسونيري. في الدقيقة 61، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليتشي، بعد لمسة يد على أندريا كونتي مدافع ميلان، نجح خوما باباكار في تحويل ركلة الجزاء بنجاح على مرتين ليدرك



المباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث أحرز هاكان تشالهان أوجلو، هدف التقدم لفريق ميلان في الدقيقة 20، بعد تسديدة صاروخية، أنهت الشوط الأول لصالح الروسونيري.



في الدقيقة 61، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليتشي، بعد لمسة يد على أندريا كونتي مدافع ميلان، نجح خوما باباكار في تحويل ركلة الجزاء بنجاح على مرتين ليدرك هدف التعادل.



وفي الدقيقة 81 أضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لميلان بعد مجهود رائع من تشالهان، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن اللقاء سينتهي بهذه النتيجة، خيم الصمت على مدرجات سان سيرو، بعد تسديدة صاروخية من ماركو كالديروني، سكنت شباك دوناروما.



واستمرت نتائج الروسونيري السلبية هذا الموسم، حيث لم يحقق الفوز سوى في ثلاث مباريات من 8 جولات، مقابل تعادل وحيد، و 4 هزائم.