تفاصيل مكالمة حسام البدري مع محمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

محمد صلاح

اطمأن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد اليوم فى الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشهدت المحادثة التي دارت بين حسام البدري مع محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين، حيث تعرض صلاح لجزع في كاحل القدم خلال مبارياته أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة بالمسابقة الإنجليزية.

أكد صلاح للبدرى أنه سيكون فى تدريبات ليفربول غدا وأنه ربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري. وكان حسام البدري قد منح محمد صلاح فترة راحة سلبية وفضل عدم استدعاءه لمعسكر المنتخب الأخير والذي تخلله ودية أمام منتخب بتسوانا