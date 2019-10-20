جريمة

سقوط سوداني بحوزته 50 لفافة بانجو في أكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
قوات شرطة - أرشيفية
قوات شرطة - أرشيفية
سقط سوداني الجنسية بحوزته كمية كبيرة من لفافات مخدر البانجو بغرض الاتجار في قبضة الأجهزة الأمنية بالجيزة، أثناء مرور حملة أمنية بقيادة النقيب محمد سكر، من قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمساكن عثمان، إذ تمكنت القوة من ضبط "موسى ع.ع."، 41 عاما سوداني الجنسية، عاطل، وبحوزته 50 لفافة بداخلهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت نحو 3 كيلو، هاتف محمول، مبلغ مالي 420 جنيها. وأقر المتهم أمام الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ حصيلة البيع، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
في ذات السياق، نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة الأحد، حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة
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النيابة- العامة

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة «راجح والبنا»

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بيانًا لحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 12 أكتوبر 2019، بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، وثلاثة آخرين للمحاكمة؛ لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى أن ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام والتواصل المختلفة. وأكدت النيابة، فى بيانها، إجراء أعضائها تحقيقات سريعة ووافية للوصول إلى حقيقة الجريمة، وإثباتها على مرتكبيها، واستمعوا خلالها إلى شهود عيان الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجنى عليه.
فتاة-العياط

دفاع «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي في مصلحة موكلتي

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية بشأن المتهمة أميرة أ. ع. المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، وقالت دينا المقدم، دفاع أميرة، لـ«لتحرير»، إن التقرير أكد أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، مشيرة إلى أن اعترافات أميرة تطابق الفحص الفني مع أداة الجريمة، وتبين أن السكين هو المستخدم للجريمة، وليس أى أداة أخرى، وأن الفتاة كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة، وأنها تخلصت من الشاب دفاعا عن نفسها.
حريق

إخماد حريق في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بـ6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر أعلى الطريق الدائري الإقليمي بين طريق الواحات وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح. البداية كانت بتقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي. على الفور دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبدالحميد، والعميد عمرو حرب، رئيس قطاع إطفاء أكتوبر.
حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 11 في تصادم 4 سيارات بطريق شبرا بنها

شهد طريق "بنها- شبرا" الحر حادثي تصادم بين 4 سيارات بنطاق دائرة مركز قليوب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. البداية كانت بتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادثي تصادم على الطريق الحر، بين 4 سيارات، ووجود متوفى ومصابين، وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحادث الأول، وقع بسبب سقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق بعد اصطدامها بأخرى، ونتج عنه إصابة 5 ركاب، تم نقلهم للمستشفى.
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جثه

مشاجرة انتهت بقتيل.. كواليس مقتل «زيزو» بدار السلام

خناقة وخلافات انتهت بجريمة قتل في دار السلام، راح ضحيتها شاب تدخل دفاعًا عن شقيقه، فأخرج عاطل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على الشاب الذي يدعى «زيزو»، ويعمل بمحل بيع منظفات في شارع رمضان عيد، بمنطقة دار السلام، ليسقط قتيلا في بركة من الدماء. البداية كانت بتلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «زيزو»، 28 سنة، على يد عاطل يدعي «محمد. ع»، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق المجني عليه الذي تدخل في الدفاع عن شقيقه.
قوات-الشرطة (3)

إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

بحجة إرضاعه.. تفاصيل اختطاف طفلة من مستشفى بأسيوط (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل أحد المستشفيات بأسيوط وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفلة لأهليتها. تلقى قسم شرطة أول أسيوط من ربة منزل مقيمة بقرية الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط بقيام سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم بخطف كريمة ابنها "طفلة حديثة الولادة" بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها وذلك حال تواجدها بالمستشفى صحبة زوجة نجلها. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط
مطار-القاهرة (5)

إحباط محاولة تهريب 218 ألف جنيه بمطار القاهرة

في ضربة جديدة أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تهريب مبالغ مالية بحوزة راكب خلال سفره لدبي، وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بتمكن أحد الأشخاص من حجز تذكرة سفر بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على طائرة مصر للطيران المتجهة لدبي، تم ترقب الراكب أثناء تواجده لإنهاء الإجراءات وبتفتيش حقائبه، عثر على مبلغ مالي قدره 218 ألف و400 جنيه مصري مخبأة بداخل مجموعة من الكاتالوجات بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد بحوزة المسافرين. وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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