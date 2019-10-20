سقوط سوداني بحوزته 50 لفافة بانجو في أكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

قوات شرطة - أرشيفية

سقط سوداني الجنسية بحوزته كمية كبيرة من لفافات مخدر البانجو بغرض الاتجار في قبضة الأجهزة الأمنية بالجيزة، أثناء مرور حملة أمنية بقيادة النقيب محمد سكر، من قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمساكن عثمان، إذ تمكنت القوة من ضبط "موسى ع.ع."، 41 عاما سوداني الجنسية، عاطل، وبحوزته 50 لفافة بداخلهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت نحو 3 كيلو، هاتف محمول، مبلغ مالي 420 جنيها. وأقر المتهم أمام الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ حصيلة البيع، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

في ذات السياق، نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة الأحد، حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة