سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية والمصرف المتحد نحو 16.257 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري الخليجي نحو 16.28 جنيه للبيع، و16.18 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار