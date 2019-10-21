«ولاية سيناء وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الإثنين

محكمة جنايات القاهرة تستمع إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، فى واقعة محاولة اغتياله عن طريق استهداف موكبه بعبوات متفجرة
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وعدد من شهود الإثبات بالواقعة.
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل البلاد.
ونوهت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة باستعانتهم بأسماء حركية في ما بينهم وكذلك استعمال أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن من كان يتم تهريبه إلى خارج البلاد، يتم ضمه إلى مجموعات تعرف بمجموعات «التسكين»، تمهيدا للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال عدائية.
ولاية سيناء
تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
كتائب حلوان
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إلى مرافعات دفاع 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد رضا.
ترجع وقائع القضية إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما تولى المتهمون مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب إحدى الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.