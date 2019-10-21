جريمة

«ولاية سيناء وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الإثنين

محكمة جنايات القاهرة تستمع إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، فى واقعة محاولة اغتياله عن طريق استهداف موكبه بعبوات متفجرة
تحرير:سماح عوض الله ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
محكمة جنايات- أرشيفية
محكمة جنايات- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وعدد من شهود الإثبات بالواقعة.
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون
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وزارة-الداخلية

الداخلية: 14 فبراير آخر موعد لترخيص أسلحة الصوت

كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد لترخيص الأسلحة والذخائر، وتحديدا "الصوت"، إذ أصدر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، جاء فيه أنه فى ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم "1300" لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تُذكّر الوزارة المواطنين والتجار بسرعة التوجه لأقسام الشرطة، كل فى نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التى منحها القانون، وتنتهى في 2020/1/14.
اللواء-محمد-منصور-مدير-أمن-القاهرة

بلاغ أجنبية يقود مباحث العاصمة لـ«عصابة النشالين»

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، اللواء محمد منصور، اليوم الإثنين، غموض تعدد بلاغات سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، إذ تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص (أدلت بأوصافه التقريبية) قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (مبالغ مالية، 5 كروت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها)، ولاذ بالفرار.
نقود-فلوس-اختلاس

إحالة عاملين بمستشفى منفلوط للمحاكمة لاختلاس 160 ألفا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اختلاس مبلغ يقارب 160 ألف جنيه، وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة سترا لواقعة الاختلاس. وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الإثنين، إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم المسؤول المالي والإداري، وأمين مخزن بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط.
خبز-عيش

خبز ناقص وغير مطابق.. 22 مخالفة في مخابز الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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حادث-حريق-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

«حادث محطة مصر وعنف العجوزة» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
اقراص-مخدرة (2)

كمين العامرية يوقع عصابة الكيف بـ40 ألف قرص مخدر

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لجهاز الشرطة وفق الاستراتيجية الموضوعة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وأن المتهمين يعمدون إلى ترويج المخدر على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية.
ضرب-ولكمات-بالايدى (2)

35 غرزة.. ولي أمر يقطع وجه مدير مدرسة بالإسكندرية

شهدت مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الكائنة بمنطقة الرأس السوداء شرق مدينة الإسكندرية، قيام ولي أمر أحد التلاميذ باقتحام المدرسة والتعدي على المعلمين، فضلا عن اعتدائه على مدير المدرسة مستخدمًا سلاح أبيض "مطواه" وتسبب في إصابته وأحدث به إصابات بالغة وفر هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المنتزه التعليمية يفيد بوقوع حادث اعتداء من جانب أحد أولياء الأمور على مدير المدرسة والذي تم نقله لأحد المستشفيات لعلاج الجروح التي تعرض لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
ترام-اسكندرية (3)

سيارة تكسر إشارة مرور وتصطدم بـ«ترام الإسكندرية»

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وقوع حادث مروري، حيث اصطدم ترام المحافظة بسيارة ملاكي تزامن عبورها المزلقان وذلك بمحطة الشبان المسلمين بوسط الإسكندرية وتوقفت على أثرها الحركة المرورية تماما لحين فصل السيارة من على شريط الترام، وإعادة تسيير عربات الترام مجددا. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم عربة ترام بسيارة ملاكي على شريط سكة ترام "محطة الرمل – سان ستيفانو".
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