«ولاية سيناء وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الإثنين

محكمة جنايات القاهرة تستمع إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، فى واقعة محاولة اغتياله عن طريق استهداف موكبه بعبوات متفجرة

تحرير:سماح عوض الله ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

محكمة جنايات- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وعدد من شهود الإثبات بالواقعة.

يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون