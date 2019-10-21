صحف عربية: انتفاضة لبنان ترفض خطة إنقاذ الحريري

الصحف استعرضت مغادرة قافلة تضم سيارات إسعاف وشاحنات تقل جرحى ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، واحتلتها القوات التركية وفصائلها

تحرير:وفاء بسيوني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

لا تزال الاحتجاجات اللبنانية تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وتناولت الصحف تطورات الأحداث في سوريا، وسلطت الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط. تحت عنوان "الحريري يعرض على ممثلي الكتل السياسية خطة إنقاذ"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح، أمس الأحد، ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محورا للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، بينما أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، معتبرا أنه فات أوان الإصلاح، داعيا إلى حكومة تكنوقراط محايدة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن اجتماعا وزاريا مصغرا عُقد برئاسة الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية تعقد اليوم الإثنين في القصر الجمهوري. وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الحلول السياسية في لبنان

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن اجتماعا وزاريا مصغرا عُقد برئاسة الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية تعقد اليوم الإثنين في القصر الجمهوري.



وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الحلول السياسية في لبنان تسابق الاعتصامات التي تتوسع ويزداد عددها وحشودها بشكل غير مسبوق في بيروت ومناطق متعددة، وذلك قبل انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري للأطراف السياسية المكونة للحكومة، بغية تنفيذ الإصلاحات، وسط معلومات عن انعقاد جلسة وشيكة للحكومة تقر فيها الموازنة المالية العامة لعام 2020 تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة على ورقة الاقتراحات الاقتصادية بسرعة قياسية تحت ضغط الاحتجاجات في الشارع.



وأفادت صحيفة "القبس" أن من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري في محاولة للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

يأتي ذلك مع انتهاء مهلة الأيام الثلاثة (72 ساعة) التي أعلن عنها الحريري، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في "بعبدا" لحماية الوزراء ووصولهم للجلسة.

وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المتظاهرين وجهوا الدعوات إلى الإضراب العام، اليوم، وإقفال الطرق والحضور بكثافة فى الساحات.

كما تناولت الصحيفة تمسك نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة "أمل"، ببقاء الحكومة حتى لا تقع البلاد في الفراغ.



بينما أشارت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "المتظاهرون يرفضون إصلاحات الحريري ويطالبون بانتخابات مبكرة"، إلى أن ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت وأغلب المدن اللبنانية شهدتا حشودا هائلة قُدرت بمئات الآلاف من المحتجين المطالبين بإسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد، بينما أكدوا رفضهم ورقة العمل الاقتصادية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري في 24 محورا للخروج من الأزمة، والتي من المقرر أن تجتمع الحكومة، اليوم الإثنين، لإقرارها، وطالب المحتجون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.



وتحت عنوان "المتظاهرون يرفضون خطة الحريري"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن المتظاهرين رفضوا خطة الإصلاح التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري، أمس الأحد، للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد بالدعوة إلى استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة.



وحول الأوضاع في سوريا، وتحت عنوان "الجيش التركي يحتل رأس العين السورية بعد انسحاب قسد"، كشفت "الخليج" عن مغادرة قافلة تضم سيارات إسعاف وشاحنات تقل جرحى ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مدينة رأس العين في شمال شرقي سوريا، واحتلتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، ولقي 16 عنصرا من المقاتلين الأكراد مصرعهم وأصيب 3 آخرون، جراء "هجمات جيش الغزو التركي البرية والجوية والمدفعية" خلال 24 ساعة، وقتل جندي تركي، بينما أخلت القوات الأمريكية بكامل أسلحتها ومركباتها قواعدها في شمال شرقي سوريا، وأُجلي بعضها بالمروحيات، والبعض الآخر توجه نحو غرب العراق.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الجيش التركي والفصائل الموالية له احتلوا أمس، مدينة رأس العين بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها، وأشارت إلى أن "مجموعات قوات سوريا الديمقراطية انسحبت من كامل مدينة رأس العين إلى الحسكة".



ونقلت "الاتحاد" عن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبريل، قوله في بيان: "لم يعد لنا أي مقاتلين في المدينة"، في إشارة إلى رأس العين.

وفي وقت سابق، قالت أنقرة إن عشرات المركبات دخلت وخرجت من رأس العين التي تحاصرها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضة السورية إلى حد كبير.

وتحت عنوان "فضيحة أردوغان.. تسهيل عبور 40 ألف داعشي"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن المبعوث الأمريكي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك، فضح نظام أردوغان، متهما إياه بالسماح لنحو 40 ألف داعشي قدموا من عشرات الدول، بالعبور للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وكشف بريت في ندوة حوارية، أول من أمس، تفاصيل صادمة عن دعم تركيا الضخم لداعش لتأسيس دولة "الخلافة المزعومة" على الحدود.



وبالانتقال إلى شأن آخر، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بدؤوا اجتماعًا خاصا في بروكسل لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تعثرها مرة أخرى على أثر إجبار مجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تمديد جديد من الأوروبيين.

ويبحث السفراء سبل بلورة رد جماعي على الطلب البريطاني، الذي أرسل بالفعل، في وقت كان فيه البرلمان الأوروبي يستعد هذا الأسبوع للمصادقة على اتفاقية الخروج البريطانية.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم، إن رئيس المجلس دونالد توسك بدأ في استشارة القادة الأوروبيين بشأن آخر التطورات.

وتحت عنوان "جونسون يتحايل على بريكست برسالتين متناقضتين إلى بروكسل"، ذكرت "الخليج" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أثار، أمس الأحد، جدلا واسعا بشأن "بريكست"، بعدما تحايل على تشريع برلماني يلزمه طلب تمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر أواخر هذا الشهر، بإرساله رسالة "غير موقعة" لبروكسل، يطلب فيها إرجاء موعد الانفصال، أتبعها بأخرى موقعة مناقضة لها، في وقت أكد فيه الاتحاد أن "كل الخيارات مفتوحة" للرد على لندن.

وقبل 11 يوما من موعد "بريكست" النهائي، أكدت حكومة جونسون أنها قادرة على احترام وعدها بتنفيذ الخروج في موعده. وكان يُفترض أن يحسم تصويت نواب البرلمان، أول من أمس، على مصير الاتفاق، القضية، لكن النتيجة كانت إرجاء القرار عبر تبني تعديل يمنح النواب مزيدا من الوقت لمناقشة النص والتصويت عليه، لكن الأوروبيين وجدوا أنفسهم صباح أمس، أمام ثلاث رسائل حول بريكست تقول جميعها الأمر ونقيضه.