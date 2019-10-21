اتفاق البريكست الجديد يجدد أزمة إيرلندا الشمالية
لا تزال حدود إيرلندا الشمالية تمثل العثرة الرئيسية في اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي قوبل برفض واضح داخل هذا الجزء خلال الساعات الماضية
تحرير:محمود نبيل
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
البريكست
أثبتت الحدود بين إيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، وهي بطول 310 أميال، وتمثل الجانب البري الوحيد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31 أكتوبر، أنها واحدة من كبرى العقبات أمام اتفاق خروج بريطانيا من اليورو.
وأُجبر رئيس الحكومة البريطانية، أمس الأحد، على مراسلة الاتحاد الأوروبي، سعيًا إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن دخلت محاولاته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى نهاية أكتوبر في حالة من الفوضى بعد هزيمة أخرى في مجلس العموم.
وسادت حالة من الغضب في إيرلندا الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا في أعقاب ظهور النسخة المعدلة من اتفاق الخروج البريطاني، خاصة أنها لم تراعِ الجوانب والمتطلبات الرئيسية الخاصة بهذا الجزء من المملكة المتحدة.
وقال أحد المشرعين البريطانيين لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن موجة المشاعر السلبية
وسادت حالة من الغضب في إيرلندا الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا في أعقاب ظهور النسخة المعدلة من اتفاق الخروج البريطاني، خاصة أنها لم تراعِ الجوانب والمتطلبات الرئيسية الخاصة بهذا الجزء من المملكة المتحدة.
وقال أحد المشرعين البريطانيين لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن موجة المشاعر السلبية التي شعرت بها إيرلندا الشمالية في أعقاب طرح صفقة خروج بريطانيا من بوريس جونسون المنقحة لا يمكن "التقليل من شأنها".
بعد تأجيل التصويت.. ماذا ينتظر بريطانيا في البريكست؟
وقال جيم شانون من الحزب الاتحادي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية، وهو عضو في البرلمان عن سترانجفورد، وهي دائرة انتخابية في الجزء الشمالي من البلاد: "أعتقد أنه لا يمكنك التقليل من شأن الغضب والإحباط والخيانة التي يشعر بها كثير من الناس في إيرلندا الشمالية".
وأضاف: "نشعر بأننا سنكون مواطنين من الدرجة الثانية، كلما قرروا سن قوانين وتشريعات بشأن التعريفات وجميع الأشياء الأخرى، سنخضع ليس لوستمنستر، بل للاتحاد الأوروبي".
وتابع: "لكن هذه النسخة المنقحة أثبتت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين لا يريدون فصل إيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة".
صفقة جونسون المنقحة، التي وافقت عليها الكتلة الأوروبية يوم الخميس الماضي، تعني أن إيرلندا الشمالية ستبقى جزءًا من المنطقة الجمركية في المملكة المتحدة وستكون نقطة الدخول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ولكن لا يزال يتعين عليها تطبيق بعض قواعد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على المنتجات الزراعية.
وعلى الرغم من موافقة بروكسل، فإن هذه الصفقة المنقحة عارضها سياسيون موالون لبريطانيا، حيث يشعر السياسيون الوحدويون الموالون لاتحاد إيرلندا الشمالية وبريطانيا، بالقلق من أن نظام الجمارك والضرائب المختلف قد يضعف مكان إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
وقوبلت اتفاقية الخروج الجديدة التي أبرمها جونسون مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي بمعارضة شرسة من قبَل المشرعين في المملكة المتحدة، لا سيما الحزب الديمقراطي الاتحادي، وكذلك حزب العمال المعارض الرئيسي.
وأرجأ المشرعون في المملكة المتحدة التصويت على الصفقة الجديدة مرة أخرى، ما دفع بريطانيا إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة، ليتجاوز الموعد النهائي الحالي لمغادرة المملكة المتحدة للكتلة الأوروبية، وهو 31 أكتوبر.
يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟
وقال عضو البرلمان عن حزب العمال عن بولتون ساوث إيست: "نعتقد أننا سنقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن باتفاق أفضل، وليس الصفقة التي حصل عليها رئيس الوزراء. رئيس الوزراء نفسه هو من قال إنه سيكون من غير المتصور أن يوافق أي رئيس وزراء بريطاني على حدود في وسط البحر الإيرلندي، وهذا بالضبط ما سيخلقه".
وتحرص حكومة المملكة المتحدة على التصويت مرة أخرى، اليوم الإثنين، في محاولة لتمرير مشروع قانون اتفاقية الانسحاب الكامل من خلال مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة بحلول مطلع هذا الأسبوع.