أصالة ترد على شائعة طلاقها: صان عشرتي وتحمل انشغالي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

أصالة

علقت الفنانة أصالة على الشائعات المتداولة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد طلاقها من المخرج طارق، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبى أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا".

وتابعت: "وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائما بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبر لما ترددت فى إخباركم، شكرا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري"، وأرفقت صورة لها مع زوجها. View this post on Instagram كلّ