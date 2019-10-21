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أصالة ترد على شائعة طلاقها: صان عشرتي وتحمل انشغالي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
أصالة
أصالة
علقت الفنانة أصالة على الشائعات المتداولة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد طلاقها من المخرج طارق، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبى أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا".
وتابعت: "وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائما بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبر لما ترددت فى إخباركم، شكرا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري"، وأرفقت صورة لها مع زوجها.  View this post on Instagram كلّ
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قبل عرض «بلا دليل».. خالد سليم: نقلة في حياتي

يعيش الفنان خالد سليم، حالة من السعادة بعد الإعلان عن عرض مسلسله "بلا دليل"، الذي يقوم ببطولته، غدا الإثنين، على قنوات "سي بي سي"، إذ يعتبر أن المسلسل "حالة فنية خاصة في الأعمال الفنية التي تنتمى إلى فئة الـ45 حلقة، لأن المشاهد سوف يجد فيه دراما اجتماعية شديدة الخصوصية، بلا مط أو ملل، وأيضا بسبب الإنفاق الضخم من قبل شركة سينرجي، حتى يخرج بشكل إخراجي عالمي"، مؤكدا أنه يعتقد أن "الجمهور سيستمتع بكل أحداثه، والعمل سيكون نقلة في حياتي الفنية".
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى: أنا مستورة.. ومش بمثل علشان الفلوس

نشرت الفنانة نشوى مصطفى توضيحا لمنشور على صفحتها الشخصية بفيسبوك، قالت فيه: "حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل"، وكتبت: "من يومين كتبت بوست والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت أى حاجة بكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتى بمراحل، البوست كان ملخصه إنى عايزة أمثل، والحقيقة أي فنان زميل حيفهم معنى إن طاقتك وموهبتك متعطلة إنك تكون مركون على المعاش وإنت لسه عندك طاقة بدليل أن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لآخر يوم فى عمرها اللي تجاوز التسعين سنة، وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة فى التلاتين".
سيد-رجب (2)

«حبيب» و«نجمة الصبح» في «أيام قرطاج السينمائية»

ينافس فيلم «حبيب» للمخرج شادي فؤاد في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بـ"أيام قرطاج السينمائية" في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره، يعمل فى صالون الحلاقة الخاص به، ويكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب. يقوم ببطولة الفيلم النجوم "سيد رجب، سلوى محمد علي، على صبحي"، وهو إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني وS Productions، ومن تأليف وإخراج شادي فؤاد.
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لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".
هنا-الزاهد (1)

أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".
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لدعم المهرجان.. الجونة السينمائي يتعاقد مع فيسبوك وانستجرام

وقعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة الثالثة? عقد تعاون مع شركة فيسبوك، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم حلا شيحة وأحمد حاتم وكريم قاسم وصبا مبارك وريم مصطفي، بالاضافة إلى عمرو منسي المدير الفني للمهرجان، الذي قال إن مذكرة التعاون بين الجونة السينمائي وفيسبوك "مهمة جدا"، وذلك لكون السوشيال ميديا عاملا مهما للعالم كله، مشيرا إلى أن فيسبوك وانستجرام، سيعطيان دعما كبيرا للمهرجان، ويعرفا العالم بالأفلام التي نعرضها.
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