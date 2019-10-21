بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإنتاج الحربي في الدوري

تحرير:كريم مليم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

بيراميدز

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفي وأيمن العقاد، بينما سيكون محمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود ومصر للمقاصة، السادس والسابع على الترتيب. وفي المقابل، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري

ويحتل نادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود ومصر للمقاصة، السادس والسابع على الترتيب.



وفي المقابل، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني ونقطتين عن الزمالك صاحب المركز الأول.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.3 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27 عاما، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

