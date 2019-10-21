رياضة

بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإنتاج الحربي في الدوري

تحرير:كريم مليم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفي وأيمن العقاد، بينما سيكون محمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل نادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود ومصر للمقاصة، السادس والسابع على الترتيب. وفي المقابل، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري
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بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
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مختار-مختار

أرقام من تاريخ مواجهات مختار مختار أمام عماد النحاس

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. والتقى المقاولون العرب والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز من قبل 17 مرة، فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، بينما فاز ذئاب الجبل في 7 مواجهات، وحسم التعادل نفسه في 7 مواجهات، وسجل الإنتاج الحربي في شباك المقاولون العرب 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

عماد النحاس ضد الإنتاج.. 11 هدفًا في 6 مواجهات

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0). وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة (2-2).
مختار مختار

ماذا قدم مختار مختار أمام المقاولون العرب؟

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0). وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة (2-2).
الإنتاج-الحربي ‎

المقاولون يتفوق على الإنتاج في تاريخ المواجهات

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0). وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة (2-2).
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