رياضة

المصري يسعى لدك حصون «إف سي مصر» في الدوري

تحرير:كريم مليم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره إف سي مصر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد حسن، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقى وأحمد شاهين، بينما سيكون على الكيكى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل النادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز العاشر.  وفي المقابل، يحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز الرابع عشر بالجدول، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات
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بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
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المصري‎ (3)

التاريخ يبتسم للمصري أمام زعيم الثغر

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.
المصري‎ (2)

صدام ناري بين المصري والاتحاد السكندري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم نور الدين، بدلا من أحمد الغندور، الذي اعتذر لوفاة جده، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ايهاب-جلال

ماذا قدم إيهاب جلال أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد برج العرب، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري البورسعيدي 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك المصري 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

ديربي القناة.. الإسماعيلي يتفوق تاريخيا على المصري

يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد التعادل أمام حرس الحدود (1-1) في الجولة الأولى.
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