المصري يسعى لدك حصون «إف سي مصر» في الدوري

تحرير:كريم مليم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

المصري البورسعيدي

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره إف سي مصر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد حسن، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقى وأحمد شاهين، بينما سيكون على الكيكى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز العاشر. وفي المقابل، يحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز الرابع عشر بالجدول، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات

ويحتل النادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز العاشر.



وفي المقابل، يحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز الرابع عشر بالجدول، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات وهزيمة.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري البورسعيدي 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين، علاوة على 7 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق إف سي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

