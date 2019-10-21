رياضة

رويس يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في «البوندسليجا»

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
ماركو رويس
ماركو رويس
توج الألماني ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في فوز فريقه بروسيا دورتموند بهدف نظيف على بروسيا مونشنجلادبخ، وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني بموقع "تويتر" أن رويس فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك مونشنجلادباخ، ليمنح دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وبفوز بروسيا، صعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورج ومونشجلادباج 16 نقطة في الصدارة.
جدير بالذكر أن رويس يتصدر قائمة هدافي بروسيا دورتموند، في الموسم الجاري بالدوري الألماني، برصيد 5 أهداف بالتساوي مع زميله باكو ألكاسير.  ويستعد بروسيا دورتموند للرحيل إلى ملعب سان سيرو يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة إنتر الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويأمل
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بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
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بايرن-ميونيخ‎

مدافع بايرن ميونيخ يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي

يبدو أن متاعب الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، لن تتوقف، وذلك بعد إصابة مدافعه نيكلاس سولي بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وذلك بحسب ما ذكره موقع بايرن ميونيخ الإلكتروني عبر بيان رسمي، وأتت تلك الإصابة في تعادل العملاق البافاري بنتيجة 2-2 أمام أوجسبورج ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني، وتأكد النادي من تعرض اللاعب لهذه الإصابة بعد الفحوصات التي أجراها تحت إشراف الطبيب هانز فيلهيلم مولر، وأكد بايرن ميونيخ أن سولي، صاحب الـ24 عامًا، سيخضع لعملية جراحية عاجلة، اليوم الأحد.
دورتموند

رويس يقود دورتموند للفوز على مونشنجلادباخ

عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصار، بعد ثلاثة تعادلات متتالية، بفوزه على مونشنجلادباخ بهدف نظيف، جاء عن طريق ماركو رويس، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الألماني، ليرفع رجال المدرب لوسيان فافر، رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الثالث، ولايبزج الخامس، في المقابل تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 16 نقطة، وظل في الصدارة، بفارق الأهداف عن فولفسبورج الثاني.
ميسى

ميسي يستعد لتسلّم الحذاء الذهبي اليوم

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاستلام جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما سجل النجم الأرجنتيني 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، رفقة العملاق الكتالوني، ليتوج بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، وتفوق ميسي، الحائز جائزة "الأفضل" من "فيفا" هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي سجل 26 هدفًا.
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
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