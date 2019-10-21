رويس يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في «البوندسليجا»

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

ماركو رويس

توج الألماني ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في فوز فريقه بروسيا دورتموند بهدف نظيف على بروسيا مونشنجلادبخ، وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني بموقع "تويتر" أن رويس فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك مونشنجلادباخ، ليمنح دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وبفوز بروسيا، صعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورج ومونشجلادباج 16 نقطة في الصدارة.

جدير بالذكر أن رويس يتصدر قائمة هدافي بروسيا دورتموند، في الموسم الجاري بالدوري الألماني، برصيد 5 أهداف بالتساوي مع زميله باكو ألكاسير. ويستعد بروسيا دورتموند للرحيل إلى ملعب سان سيرو يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة إنتر الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويأمل