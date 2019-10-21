عمرو مصطفى يكشف سر أغنية «سلمى» في ألبومه الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

عمرو مصطفى

كشف الفنان عمرو مصطفى أن أغنية سلمى التي تم إطلاقها مؤخرا في أحدث ألبوماته "لعبت مع الأسد" هي إهداء خاص لابنته سلمى. الأغنية من كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن توزيع الموزع الموسيقي العالمي ريهاب- R3HAB. ومن كلمات الأغنية "سلمى من عيون الناس، سلمى عقد ورد وماس، أحلى ما شافت عيوني.. خدتي عقلي خلاص، يللي بيكي الجمال يتقاس"، الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين، وتم طرح الألبوم منذ أيام قليلة، وتخطت مشاهدات الألبوم عبر يوتيوب أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

قام عمرو بعمل مكساج وماستر الألبوم في أمستردام- هولندا، وتعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم، وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki