عمرو مصطفى يكشف سر أغنية «سلمى» في ألبومه الجديد
تحرير:محمد عبد المنعم
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
عمرو مصطفى
كشف الفنان عمرو مصطفى أن أغنية سلمى التي تم إطلاقها مؤخرا في أحدث ألبوماته "لعبت مع الأسد" هي إهداء خاص لابنته سلمى. الأغنية من كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن توزيع الموزع الموسيقي العالمي ريهاب- R3HAB.
ومن كلمات الأغنية "سلمى من عيون الناس، سلمى عقد ورد وماس، أحلى ما شافت عيوني.. خدتي عقلي خلاص، يللي بيكي الجمال يتقاس"، الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين، وتم طرح الألبوم منذ أيام قليلة، وتخطت مشاهدات الألبوم عبر يوتيوب أكثر من 7 ملايين مشاهدة.
قام عمرو بعمل مكساج وماستر الألبوم في أمستردام- هولندا، وتعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم، وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki
قام عمرو بعمل مكساج وماستر الألبوم في أمستردام- هولندا، وتعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم، وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، والموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio التي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.
يذكر أن ألبوم عمرو مصطفى بمنزلة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.
وكان قد كشف منذ فترة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد، وذلك فى منشور كتبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى.