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عمرو مصطفى يكشف سر أغنية «سلمى» في ألبومه الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
كشف الفنان عمرو مصطفى أن أغنية سلمى التي تم إطلاقها مؤخرا في أحدث ألبوماته "لعبت مع الأسد" هي إهداء خاص لابنته سلمى. الأغنية من كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن توزيع الموزع الموسيقي العالمي ريهاب- R3HAB. ومن كلمات الأغنية "سلمى من عيون الناس، سلمى عقد ورد وماس، أحلى ما شافت عيوني.. خدتي عقلي خلاص، يللي بيكي الجمال يتقاس"، الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين، وتم طرح الألبوم منذ أيام قليلة، وتخطت مشاهدات الألبوم عبر يوتيوب أكثر من 7 ملايين مشاهدة.
قام عمرو بعمل مكساج وماستر الألبوم في أمستردام- هولندا، وتعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم، وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki
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حمو-بيكا

«هكسرهالك».. حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين ويهدد هاني شاكر

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأحد، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري. وتأتي تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يطرح «متغير» من ألبوم «أنا غير» (فيديو)

طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرح أغانيه قريبا، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي رامي سمير، وتقول كلماتها: " جارر ناعم أوى متغير.. عامل راسي وعامل ذوق.. كان الكل في نظره صغير.. دايما يتكلم من فوق.. اتغير جدا واتبدل.. أمال كان مين اللي مندل.. بعد ما خربت مالطا حبيبي.. ابتدى يتعلم ويفوق.. الحنية دى كانت فين.. سلام سلام يا عم البايع.. ياما غر الهوى بني آدمين".
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لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".
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عمرو-مصطفى

موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم عمرو مصطفى

يصدر ألبوم الفنان عمرو مصطفى الجديد "لعبت مع الأسد"، بعد أيام قليلة، وكتب جميع كلمات أغانيه تركي آل الشيخ، الألبوم مكون من 10 أغنيات قام بتوزيعها أشهر الموزعين الموسيقيين في العالم، مثل Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، بالإضافة الى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio.
عمرو-مصطفى

تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو مصطفى الجديد

يتابع الفنان عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، الألبوم مكوّن من 10 أغنيات جميعها من كلمات تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي ريهاب. الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا، ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.
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