فحص 26 مشتبها فيه ضبطوا في حملة مكبرة بالطالبية

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

حملة أمنية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بدائرة قسم الطالبية بقطاع الغرب، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 26 حالة اشتباه، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.



في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 26 حالة اشتباه، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، من ضبط 15 حالة سحب متنوع، وتحرير 10 مخالفات نموذج 125 و21 مخالفة تصالح فوري.



كما أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع وإزالة 169 حالة تعدّ متنوعة على الطريق، ووجه اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بتعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الإشغالات.



