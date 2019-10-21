القبض على 53 عنصرا إجراميا في الطالبية

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

قوات الشرطة

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. في مجال البحث الجنائي تمكن العقيد محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من ضبط قضيتي مخدرات، و4 قطع سلاح أبيض، والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار، وتنفيذ

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.



في مجال البحث الجنائي تمكن العقيد محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من ضبط قضيتي مخدرات، و4 قطع سلاح أبيض، والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار، وتنفيذ 47 حكما قضائيا متنوعا (جناية - مستأنف - جزئي) وضبط 5 حالات اشتباه وحجز دراجتين ناريتين.



كما أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع وإزالة 94 حالة تعدٍّ متنوعة على الطريق، ووجه اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بتعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الإشغالات.



