جريمة

آيس وفودو وأستروكس| تجار مخدرات الموت يسقطون بالجيزة

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
مخدر الأستروكس
مخدر الأستروكس
وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات استهدفت بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
أسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 68 متهما بينهم 62 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة، وحالتي تعاطٍ بمضبوطات (2870 جرام حشيش
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وزارة-الداخلية

الداخلية: 14 فبراير آخر موعد لترخيص أسلحة الصوت

كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد لترخيص الأسلحة والذخائر، وتحديدا "الصوت"، إذ أصدر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، جاء فيه أنه فى ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم "1300" لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تُذكّر الوزارة المواطنين والتجار بسرعة التوجه لأقسام الشرطة، كل فى نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التى منحها القانون، وتنتهى في 2020/1/14.
اللواء-محمد-منصور-مدير-أمن-القاهرة

بلاغ أجنبية يقود مباحث العاصمة لـ«عصابة النشالين»

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، اللواء محمد منصور، اليوم الإثنين، غموض تعدد بلاغات سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، إذ تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص (أدلت بأوصافه التقريبية) قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (مبالغ مالية، 5 كروت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها)، ولاذ بالفرار.
نقود-فلوس-اختلاس

إحالة عاملين بمستشفى منفلوط للمحاكمة لاختلاس 160 ألفا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اختلاس مبلغ يقارب 160 ألف جنيه، وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة سترا لواقعة الاختلاس. وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الإثنين، إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم المسؤول المالي والإداري، وأمين مخزن بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط.
خبز-عيش

خبز ناقص وغير مطابق.. 22 مخالفة في مخابز الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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كمين-شرطه-في-سيناء

القبض على 53 عنصرا إجراميا في الطالبية

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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الداخلية تضبط 157 قضية مخدرات و268 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة و230 قطعة سلاح أبيض بحوزة 44 متهما.
حملة-أمنية-في-العبور (3)

أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-امنية

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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