آيس وفودو وأستروكس| تجار مخدرات الموت يسقطون بالجيزة

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

مخدر الأستروكس

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات استهدفت بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 68 متهما بينهم 62 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة، وحالتي تعاطٍ بمضبوطات (2870 جرام حشيش

أسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 68 متهما بينهم 62 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة، وحالتي تعاطٍ بمضبوطات (2870 جرام حشيش – 581 قرصا مخدرا – 590 جرام أستروكس – 387 جرام هيروين – 1 كيلوجرام بانجو، 550 جرام فودو، 10 جرامات من مسحوق الآيس).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 20 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 12 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجة عيار 9 مم، و4 بنادق خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم و3 بنادق آلية و53 طلقة مختلفة الأعيرة.



