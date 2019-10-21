معيط يفوز بجائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط
فاز الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بجائزة جديدة من مؤسسة جلوبال ماركتس كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعد الجائزة الثانية له بعد جائزة مجلة ذا بنكر
تحرير:رنا عبد الصادق
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، وتعد الجائزة الثانية لهذا العام، إذ منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفايننشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة إفريقيا.
كما كرمت المؤسسة أيضا كلا من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهما أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك التكريم الذى تم في احتفال بنادي الصحافة القومي الأمريكي بواشنطن، تقديرًا لما قام به الدكتور محمد معيط وزير المالية، من جهود مثمرة عكست توجهات القيادة السياسية الحكيمة، وأسهمت بشكل فعال في تعافى الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بدء تنفيذه، الذى انعكس على ما انتهجته
جاء ذلك التكريم الذى تم في احتفال بنادي الصحافة القومي الأمريكي بواشنطن، تقديرًا لما قام به الدكتور محمد معيط وزير المالية، من جهود مثمرة عكست توجهات القيادة السياسية الحكيمة، وأسهمت بشكل فعال في تعافى الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بدء تنفيذه، الذى انعكس على ما انتهجته وزارة المالية من سياسات وتدابير أخرى لترشيد الدعم واستعادة الانضباط المالي، بما أدى إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لدى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، وتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، والنفاذ بقوة للأسواق العالمية على النحو الذى أسهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني واستدامة رفع معدلات النمو.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه الجوائز تعكس دعم القيادة السياسية القوي لجميع سياسات الحكومة، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بجانب الجهد الكبير الذي تبذله حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكل أعضائها، وفريقا عمل البنك المركزي ووزارة المالية من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري وتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال الوزير، فى كلمته خلال الاحتفالية: «أتسلم هذه الجائزة نيابةً عن الشعب المصري العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الأبطال الحقيقيين لقصة نجاح الإصلاح الاقتصادي».
وأوضحت وزارة المالية أن منح صحيفة «جلوبال ماركتس» جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوحدة الدين العام بوزارة المالية بمصر، برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام، شهادة دولية جديدة لمصر تعكس الجهود المثمرة نحو رفع كفاءة إدارة الدين العام، وتعديل مساره نحو الانخفاض من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% نهاية يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تكون 83% عام 2020، وتصبح 77.5% عام 2022، ما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، فى ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن. وذلك وفق إستراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن ارتفاع معدلات النمو واستدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة حريصة على استكمال نجاحاتها على طريق الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية بمختلف أبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بما يلبى طموحات المواطنين، موضحًا أن نجاح منظومة العمل بوحدة إدارة الدين بوزارة المالية يعكس الجهود المبذولة بكفاءة وفاعلية بروح الفريق الواحد، وكذلك الأمر في وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، ما أسهم في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نتائج إيجابية ومشجعة تدفعنا إلى رفع سقف أحلامنا وتطلعاتنا لإنجاز المزيد لوطننا، خاصة أن فريق العمل بالوحدتين يضم كفاءات قادرة على العطاء المتواصل.
وأشار كجوك إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه وزير المالية لمحور تنمية القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية بما ينعكس على تطوير الأداء بشكل مستمر.
وتعد صحيفة جلوبال ماركتس من أهم الصحف العالمية المعنية بتحليل وتقييم أداء الأسواق الناشئة في العالم وتحظى بمتابعة من خبراء الاقتصاد على مستوى العالم، وصانعي السياسات ومديري كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، ومن ثم فإن إشادتها بمصر ستكون لها انعكاسات إيجابية فى تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.