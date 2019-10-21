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معيط يفوز بجائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط

فاز الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بجائزة جديدة من مؤسسة جلوبال ماركتس كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعد الجائزة الثانية له بعد جائزة مجلة ذا بنكر
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، وتعد الجائزة الثانية لهذا العام، إذ منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفايننشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة إفريقيا. كما كرمت المؤسسة أيضا كلا من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهما أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك التكريم الذى تم في احتفال بنادي الصحافة القومي الأمريكي بواشنطن، تقديرًا لما قام به الدكتور محمد معيط وزير المالية، من جهود مثمرة عكست توجهات القيادة السياسية الحكيمة، وأسهمت بشكل فعال في تعافى الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بدء تنفيذه، الذى انعكس على ما انتهجته
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وزير-الماليه

وزير المالية: السيسي أكبر داعم للتأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة، وفق أحدث الخبرات الدولية. وأضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

الحكومة: 4.5 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والهند

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 6-7 نوفمبر المقبل منتدى أعمال "غرب أسيا وشمال افريقيا" بمشاركة مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان، حيث يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول غرب أسيا وشمال افريقيا في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والانشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي .
صناعة-الورق

الإحصاء: 86% زيادة في تكلفة صناعة الورق خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليبلغ نحو 132.50 خلال شهر أغسطس 2019 (أولي) مقابل 130.65 خلال شهر يوليو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%. وأوضح الجهاز من خلال نشرة البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته بلغ 148.06 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو، إذ بلغ 81.33 بارتفاع قدره 86.1% وذلك طبقا لاحتياجات السوق.
جنية (3)

«فيتش»: توقعات بانخفاض قيمة الجنيه على المدى الطويل

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينخفض الجنيه المصري على المدى الطويل، بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز ضغوط الاستيراد التضخمى إلى حد ما، وكذلك نمو حجم الإقراض الخاص واتساع القاعدة النقدية فى مصر، لافتة إلى أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019. وشهدت أسعار الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، لترتفع بنحو 168 قرشا، وتدور أسعار الدولار حاليا ما بين 16.27 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
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وزير-الماليه

خفض الديون والتضخم.. أبرز أولويات الإصلاح في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أولويات الإصلاح في مصر ترتكز على دعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ إستراتيجية الديون متوسطة الأجل، وإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبنّي نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير-الماليه

«المالية» تصدر بيانا جديدا بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي بدأ تنفيذه طبقا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ وذلك حفاظا على حقوق العاملين. وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم، أنها مستعدة لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأهابت برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.
وزارة-المالية

المالية تنفي الانتهاء من إعداد قانون ضريبة الدخل

نفت وزارة المالية في بيان لها اليوم، الخميس، ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، مؤكدة أنه عارٍ تمامًا من الصحة، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع القانون، ولا يزال العمل قائما عليها. وأضافت الوزارة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وزارة-المالية

قبل إقراره.. ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد

انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية للقانون قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة، بل تعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ما تنفذه الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب.
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