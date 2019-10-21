معيط يفوز بجائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط

فاز الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بجائزة جديدة من مؤسسة جلوبال ماركتس كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعد الجائزة الثانية له بعد جائزة مجلة ذا بنكر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، وتعد الجائزة الثانية لهذا العام، إذ منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفايننشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة إفريقيا. كما كرمت المؤسسة أيضا كلا من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهما أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك التكريم الذى تم في احتفال بنادي الصحافة القومي الأمريكي بواشنطن، تقديرًا لما قام به الدكتور محمد معيط وزير المالية، من جهود مثمرة عكست توجهات القيادة السياسية الحكيمة، وأسهمت بشكل فعال في تعافى الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بدء تنفيذه، الذى انعكس على ما انتهجته