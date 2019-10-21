رياضة

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
وقال مورينيو بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "رويترز": "لم يستمتع كلوب بقائمة الطعام التي وجدها، كان يرغب في اللحم لكنه حصل على سمك؛ لذا لم يكن سعيدا". وأضاف: "يظهر الفريق (ليفربول) بشكل أقوى كثيرا عندما يمنحه المنافس فرصة لشن هجمات مرتدة، يونايتد لم يفعل ذلك". وتابع: "لعب الفريق (يونايتد) بشكل منظم وكان
اقرأ المزيد
بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
دورتموند

رويس يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في «البوندسليجا»

توج الألماني ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في فوز فريقه بروسيا دورتموند بهدف نظيف على بروسيا مونشنجلادبخ، وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني بموقع "تويتر" أن رويس فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك مونشنجلادباخ، ليمنح دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وبفوز بروسيا، صعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورج ومونشجلادباج 16 نقطة في الصدارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
يورجن كلوب

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
مانشستر يونايتد

دي خيا أساسيا وراشفورد في هجوم اليونايتد ضد ليفربول

أعلن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانسستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيواجه ليفربول بقيادة يورجن كلوب الألماني ضمن الجولة التاسعة من بريمرليج، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويتواجد دافيد دي خيا في حراسة مرمى مانشستر يونايتد، رغم التقارير التي كانت تشير لاحتمالية غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب السويد وهو يحرس مرمى اللاروخا إسبانيا، ويقود هجوم الريدز، ماركوس راشفورد، مع عودة مارسيال من جديد للفريق ولكن على مقاعد البدلاء بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.
محمد- صلاح‎

التشكيل المتوقع لصدام مانشستر يونايتد وليفربول

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الأولد ترافورد، الذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]