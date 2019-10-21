مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

يورجن كلوب

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.

وقال مورينيو بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "رويترز": "لم يستمتع كلوب بقائمة الطعام التي وجدها، كان يرغب في اللحم لكنه حصل على سمك؛ لذا لم يكن سعيدا". وأضاف: "يظهر الفريق (ليفربول) بشكل أقوى كثيرا عندما يمنحه المنافس فرصة لشن هجمات مرتدة، يونايتد لم يفعل ذلك". وتابع: "لعب الفريق (يونايتد) بشكل منظم وكان