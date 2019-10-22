كوب من اللبن يكافح هشاشة العظام.. تعرف على أسبابها

يحتاج الرجال إلى هرمونات التستوستيرون والإستروجين للحفاظ على صحة العظام، فيؤدي عدم وجود هذه الهرمونات إلى تقليل كثافة العظام، مما يؤدي إلى حدوث كسر في الورك
منذ الصغر، تحاول الأمهات دائمًا تقديم أطعمة صحية، تعزز من صحة الأطفال، وليس ذلك فقط، فالعظام تعتبر من الأشياء الأساسية التي يجب أن يكون بناؤها صحيحا بشكل كبير، لذا ينصح بتناول كوب من اللبن مع وجبة الإفطار، لمزيد من الكالسيوم، الذي يعتبر مكونا حيويا، للعظام الصحية.
على الجانب الآخر، توجد بعض الأمراض المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام، يجب التعرف على أسبابها والتعامل معها، مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن المهمة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
لا يحتاج مصطلح "هشاشة العظام" إلى تفسير، فالعظام الهشة هي التي تتلف سريعًا، مما يؤدي إلى كثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال تنخفض كثافة عظامك وتقل قدرة الجسم المنتجة للعظام، يتأثر كل من الرجال والنساء بهذا المرض ولكن النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الدورة الشهرية؛ لأن الجسم يعاني من نقص في هرمون
لا يحتاج مصطلح "هشاشة العظام" إلى تفسير، فالعظام الهشة هي التي تتلف سريعًا، مما يؤدي إلى كثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال تنخفض كثافة عظامك وتقل قدرة الجسم المنتجة للعظام، يتأثر كل من الرجال والنساء بهذا المرض ولكن النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الدورة الشهرية؛ لأن الجسم يعاني من نقص في هرمون الإستروجين وهذا الهرمون يساعد في الحماية من هذا المرض، إضافة إلى ذلك، تكون أكثر عرضة للكسور، حتى عند إصابتك بجروح طفيفة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن نحو ما يقرب من 8.9 مليون حالة تعرضت للكسور نتيجة هشاشة العظام حول العالم.
بالنسبة للمناطق التي تتأثر بهشاشة العظام، أثتبب الأبحاث أن العمود الفقري والوركين من أكثر الأجزاء التي تتعرض للتلف، وبالنسبة للأعراض، ما يلي بعض من العلامات التي تظهر عليك عند التعرض لهشاشة العظام:
1- تكسر الأظافر.
2- قلة الطول.
3- تكسر العظام في حال السقوط.
4- آلام في الظهر والرقبة.
أسباب هشاشة العظام
1- انخفاض نسبة هرمون الإستروجين لدى النساء
مع انقطاع الدورة الشهرية، تبدأ مستويات هرمون الإستروجين في الانخفاض، وبالتالي نقص هرمون الإستروجين عند النساء يؤدي إلى فقدان العظام مما يجعلها أكثر عرضة لخطر هشاشة العظام والكسور، حيث تصبح العظام أكثر هشاشة وضعيفة للغاية.
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2- انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال
يحتاج الرجال إلى هرمونات التستوستيرون والإستروجين للحفاظ على صحة العظام، فيؤدي عدم وجود هذه الهرمونات إلى تقليل كثافة العظام مما يؤدي إلى حدوث كسر في الورك وكسر الحبل الشوكي.
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3- هرمونات أخرى
يعني أن هناك هرمونات أخرى تتعلق بمرض هشاشة العظام مثل هرمونات الغدة الدرقية وهرمونات النمو، حيث تلعب كل منهما دورًا في تنظيم كثافة العظام، وعندما تفرز هرمونات الغدة الدرقية بشكل زائد في الجسم، تطلق العظام الكثير من الكالسيوم في مجرى الدم مما يؤدي إلى انخفاض في كثافة العظام.
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4- نقص الكالسيوم
يعد الكالسيوم معدنًا مهمًا للغاية، يحتاجه الجسم بكميات كبيرة من أجل الحفاظ على صحة العظام، وعندما يكون هناك نقص في هذا المعدن، يأخذه الجسم من عظامك؛ مما يؤدي إلى ضعف وهشاشة العظام.
5- نقص فيتامين (د)
المعروف أيضا باسم فيتامين أشعة الشمس، يساعد فيتامين (د) في امتصاص الكالسيوم من قبل الجسم، وبالتالي عدم وجود هذا الفيتامين يؤدي إلى ضعف العظام.
وللتخلص من مرض هشاشة العظام، أو التعامل معه بعض الإصابة، يمكنك اتباع طرق بسيطة:
1- النظام الغذائي
اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د من الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك من أجل الحفاظ على صحتك بشكل عام، وصحة العظام بشكل خاص، وليس ذلك فقط، يجب التوقف عن تناول المشروبات الغازية، وتجنب السجائر.
2- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
ممارسة التمارين الرياضية من الأمور المهمة في الحياة، للحفاظ على صحة العظام على المدى البعيد، لذا قم بممارسة تمارين بسيطة في روتينك اليومي مثل تسلق السلالم، والجري، والمشي السريع، يمكنك أيضًا لعب التنس والحفاظ على لياقتك البدنية.
3- تناول الأدوية
يمكنك أيضا زيارة الطبيب لفحص نفسك والحصول على الأدوية، وخاصة الأدوية المعززة للإستروجين، للحفاظ على معدلاته.