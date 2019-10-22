كوب من اللبن يكافح هشاشة العظام.. تعرف على أسبابها

يحتاج الرجال إلى هرمونات التستوستيرون والإستروجين للحفاظ على صحة العظام، فيؤدي عدم وجود هذه الهرمونات إلى تقليل كثافة العظام، مما يؤدي إلى حدوث كسر في الورك

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

هشاشة العظام

منذ الصغر، تحاول الأمهات دائمًا تقديم أطعمة صحية، تعزز من صحة الأطفال، وليس ذلك فقط، فالعظام تعتبر من الأشياء الأساسية التي يجب أن يكون بناؤها صحيحا بشكل كبير، لذا ينصح بتناول كوب من اللبن مع وجبة الإفطار، لمزيد من الكالسيوم، الذي يعتبر مكونا حيويا، للعظام الصحية. على الجانب الآخر، توجد بعض الأمراض المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام، يجب التعرف على أسبابها والتعامل معها، مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن المهمة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

لا يحتاج مصطلح "هشاشة العظام" إلى تفسير، فالعظام الهشة هي التي تتلف سريعًا، مما يؤدي إلى كثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال تنخفض كثافة عظامك وتقل قدرة الجسم المنتجة للعظام، يتأثر كل من الرجال والنساء بهذا المرض ولكن النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الدورة الشهرية؛ لأن الجسم يعاني من نقص في هرمون