صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

كوب من اللبن يكافح هشاشة العظام.. تعرف على أسبابها

يحتاج الرجال إلى هرمونات التستوستيرون والإستروجين للحفاظ على صحة العظام، فيؤدي عدم وجود هذه الهرمونات إلى تقليل كثافة العظام، مما يؤدي إلى حدوث كسر في الورك
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
هشاشة العظام
هشاشة العظام
منذ الصغر، تحاول الأمهات دائمًا تقديم أطعمة صحية، تعزز من صحة الأطفال، وليس ذلك فقط، فالعظام تعتبر من الأشياء الأساسية التي يجب أن يكون بناؤها صحيحا بشكل كبير، لذا ينصح بتناول كوب من اللبن مع وجبة الإفطار، لمزيد من الكالسيوم، الذي يعتبر مكونا حيويا، للعظام الصحية. على الجانب الآخر، توجد بعض الأمراض المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام، يجب التعرف على أسبابها والتعامل معها، مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن المهمة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
لا يحتاج مصطلح "هشاشة العظام" إلى تفسير، فالعظام الهشة هي التي تتلف سريعًا، مما يؤدي إلى كثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال تنخفض كثافة عظامك وتقل قدرة الجسم المنتجة للعظام، يتأثر كل من الرجال والنساء بهذا المرض ولكن النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الدورة الشهرية؛ لأن الجسم يعاني من نقص في هرمون
اقرأ المزيد
7-فوائد-للتمارين-الصباحية-نوم-أفضل

ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحمي من مرض السكري 2

ينصح دائمًا بممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، من أجل فقدان سريع للوزن، مع حرق السعرات الحرارية، وليس ذلك فقط، حيث تمدك الرياضة في الصباح بمعدلات عالية من الطاقة، تساعدك على إنجاز أعمالك اليومية بنشاط، وآخر ما جاءت به الدراسات أن التمرينات الرياضية على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار تساعد في مكافحة مرض السكري من النوع الثاني، لأنها تجعل الجسم أكثر كفاءة في استخدام الأنسولين، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
شرب-الماء-بعد التمرين

لماذا تشعر بالتعب بعد التمرين؟ وهذه أهم النصائح

الأكل والتمرين يسيران جنبا إلى جنب، فنوع الأكل وتوقيته يكون مهما لما تشعر به عند ممارسة الرياضة سواء كان تمرينا عارضا أو تدريبا على المنافسة، فمن خلال الانتباه إلى شرب الماء والتغذية الصحيحة قد تكون قادرا على تخفيف الشعور بالغثيان أو التعب بعد التمرين، وإذا لم تلاحظ أي تحسن بعد إجراء هذه التعديلات تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات.. دعونا نلقي نظرة على الأسباب الشائعة التي تجعلك تشعر بالمرض بعد التمرين والنصائح لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
علاج -الصداع

لماذا قد يكون علاج الصداع النصفي الجديد «طفرة»؟

الصداع النصفي من الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص من وقت لآخر، حيث تشعر بألم شديد في الرأس ولا تستطيع الجلوس في ضوضاء، كما أنك لا تتحمل كلمة من شخص آخر، وعلى الرغم من وجود علاجات له، فإن العقار الجديد قد يساعد بشكل كبير. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) مؤخرًا على دواء Lasmiditan، الذي يباع تحت الاسم التجاري Reyvow لعلاج الصداع النصفي الحاد، ولكن الغرض من هذا العلاج ليس منع الصداع النصفي، وإنما يعالج الصداع النصفي المصاحب بالأورة أو بدونها، وهي ظاهرة حسية شائعة أو اضطراب بصري يحدث خلال هذه الحالة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]