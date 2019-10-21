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الإحصاء: 86% زيادة في تكلفة صناعة الورق خلال أغسطس

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
صناعة الورق
صناعة الورق
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليبلغ نحو 132.50 خلال شهر أغسطس 2019 (أولي) مقابل 130.65 خلال شهر يوليو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%. وأوضح الجهاز من خلال نشرة البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته بلغ 148.06 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو، إذ بلغ 81.33 بارتفاع قدره 86.1% وذلك طبقا لاحتياجات السوق.
وأضاف جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ نحو 149.97 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019 إذ بلغ 129.96 بارتفاع قدره 15.40%، وذلك بسبب توافر خامات الإنتاج وزيادة الطلب وزيادة كمية القمح المطحون. وأشار الجهاز إلى انخفاض الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية (يشمل الحديد والصلب
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وزير-الماليه

وزير المالية: السيسي أكبر داعم للتأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة، وفق أحدث الخبرات الدولية. وأضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

الحكومة: 4.5 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والهند

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 6-7 نوفمبر المقبل منتدى أعمال "غرب أسيا وشمال افريقيا" بمشاركة مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان، حيث يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول غرب أسيا وشمال افريقيا في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والانشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي .
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط يفوز بجائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط

كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، وتعد الجائزة الثانية لهذا العام، إذ منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفايننشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة إفريقيا. كما كرمت المؤسسة أيضا كلا من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهما أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جنية (3)

«فيتش»: توقعات بانخفاض قيمة الجنيه على المدى الطويل

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينخفض الجنيه المصري على المدى الطويل، بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز ضغوط الاستيراد التضخمى إلى حد ما، وكذلك نمو حجم الإقراض الخاص واتساع القاعدة النقدية فى مصر، لافتة إلى أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019. وشهدت أسعار الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، لترتفع بنحو 168 قرشا، وتدور أسعار الدولار حاليا ما بين 16.27 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
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صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4.2 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.21 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 5.18 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 18.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2019، أن الصادرات انخفضت بنسبة 5.7%، حيث بلغت 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 2.35 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.
الدواجن-محلات-الفراخ-الدجاج-تصوير-دعاء-السيد (1)

منها الدواجن.. 7 سلع أدت إلى تراجع التضخم في سبتمبر

انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 03%، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104 نقاط. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
سلع-غذائية

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.2% خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلا نحو 4.2%، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 15.4% خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 03%، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104 نقطة. وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 12.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 8%.
بطالة

باليوم العالمي للعمل اللائق..39% معدل التشغيل في مصر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن العمل اللائق يتضمن فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق 2019 تحت شعار "الاستثمار في رعاية الاقتصاد". ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر، من واقع بحث القوى العاملة لعام 2018 الذي يشير إلى:
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