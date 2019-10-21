الإحصاء: 86% زيادة في تكلفة صناعة الورق خلال أغسطس

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

صناعة الورق

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليبلغ نحو 132.50 خلال شهر أغسطس 2019 (أولي) مقابل 130.65 خلال شهر يوليو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%. وأوضح الجهاز من خلال نشرة البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته بلغ 148.06 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو، إذ بلغ 81.33 بارتفاع قدره 86.1% وذلك طبقا لاحتياجات السوق.

وأضاف جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ نحو 149.97 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019 إذ بلغ 129.96 بارتفاع قدره 15.40%، وذلك بسبب توافر خامات الإنتاج وزيادة الطلب وزيادة كمية القمح المطحون. وأشار الجهاز إلى انخفاض الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية (يشمل الحديد والصلب