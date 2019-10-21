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«الحد الساعة خمسة» ينافس في مهرجان مونبلييه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
المخرج خيري بشارة
المخرج خيري بشارة
ينافس الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الدورة الـ41 من مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط، في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر، ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، فتدور أحداثه حول "هديل"، وهى فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها، تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، فيضعها خيري في موقف اختيار يزيد من حيرتها. الفيلم يمزج بين الواقعي والمتخيل، في بناء سردي روائي تسجيلي.
يقوم ببطولة الفيلم هديل حسن، والمخرج خيري بشارة، والمخرجة أيتن أمين، وصدقي صخر. ويعد الفيلم شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وS Productions وAfrica film، والفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري. يذكر أن شريف البنداري تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 2007، وأخرج عددًا من الأفلام القصيرة مثل "صباح الفل"
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نجلاء-بدر (3)

نجلاء بدر: مفاجآت تنتظر الجمهور في أحداث «شبر ميه»

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على مسلسلها "شبر ميه" الذي يعرض حاليا، لافتة إلى أن الحلقات المقبلة فيها الكثير من المفاجآت. وقالت بدر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الجمهور استقبل المسلسل بشكل جيد، وتفاعل مع أحداث الحلقات الأولى، مشيرة إلى أن المسلسل فرصة للظهور بشكل مختلف، خاصة وأن الدور به تفاصيل كثيرة. وأضافت أن المسلسل مختلف في المضمون، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي "لايت" وبه العديد من الحكايات المشوقة، موضحة أنها تظهر في المسلسل بدور متزوجة ولديها أبناء وتحدث خلافات مع زوجها فيتم الانفصال، لافتة إلى عدم قلقها لتجسيدها دور الأم، خاصة وأنها أم لأطفال صغار في السن.
بسمه

«بعلم الوصول» يمثل مصر في أيام «قرطاج السينمائية»

اختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية الفيلم المصري «بعلم الوصول» لتمثيل مصر في مسابقتها الرسمية بدورتها الثالثة والخمسين بحضور مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ومنتجه المشارك محمد حفظي. وبهذه المشاركة يواصل الفيلم مشاركاته في المهرجانات الدولية الكبرى حيث يسافر مخرجه هشام صقر والمنتج المشارك به محمد حفظي لمدينة مونبيلييه الفرنسية للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجانها الدولي الشهير المقام في الفترة من 18 لـ26 أكتوبر الجاري ويعرض الفيلم مرتين يومي23 و25 من الشهر نفسه.
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«عمى ألوان» و«يوم وليلة» بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

يشارك الفيلمان المصريان "عمى ألوان" و"يوم وليلة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي ينطلق بدولة المغرب الشقيقة غدا، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري. ويفتتح غدا الفيلم الروائي الطويل (يوم وليلة) فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، حيث ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، وتدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الإجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها.
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Ext. Night - ليل خارجى (4)

مهرجان مومباي يحتفي بالسينما المصرية.. ومشاركة 9 أفلام عربية

يحتفي مهرجان مومباي السينمائي الدولي، في دورته الحادية والعشرين والمقامة بين 17 و24 أكتوبر الجاري، بالسينما المصرية المعاصرة، في برنامج بعنوان "السينما المصرية: عروض خاصة"، قام بإعداده الناقد أحمد شوقي، مستشار المهرجان لمنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن 3 أفلام مصرية معاصرة، هي: "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، "علي معزة وابراهيم" لشريف البنداري، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه، ويقصد من الاختيارات التعبير عن الوجه المعاصر للسينما المصرية، والذي يضم تجاربًا مغايرة تختلف عن الصورة الكلاسيكية للفيلم المصري، وهو ما أوضحه النص المصاحب للبرنامج، والمنشور في الكاتالوج الرسمي للمهرجان.
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