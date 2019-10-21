«الحد الساعة خمسة» ينافس في مهرجان مونبلييه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

المخرج خيري بشارة

ينافس الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الدورة الـ41 من مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط، في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر، ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، فتدور أحداثه حول "هديل"، وهى فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها، تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، فيضعها خيري في موقف اختيار يزيد من حيرتها. الفيلم يمزج بين الواقعي والمتخيل، في بناء سردي روائي تسجيلي.

يقوم ببطولة الفيلم هديل حسن، والمخرج خيري بشارة، والمخرجة أيتن أمين، وصدقي صخر. ويعد الفيلم شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وS Productions وAfrica film، والفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري. يذكر أن شريف البنداري تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 2007، وأخرج عددًا من الأفلام القصيرة مثل "صباح الفل"