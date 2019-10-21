رياضة

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
دورتموند
دورتموند
يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
كما يرغب ريال مدريد أيضًا في التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، المتألق في الوقت الحالي رفقة ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك بعد تسجيله 19 هدفًا في 16 مباراة خاضها بجميع المسابقات هذا الموسم. ويمتلك هالاند عقدًا مع سالزبورج حتى عام 2023، إلا أن تألقه المستمر قد يدفع النادي للموافقة على رحيله،
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بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
دورتموند

رويس يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في «البوندسليجا»

توج الألماني ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في فوز فريقه بروسيا دورتموند بهدف نظيف على بروسيا مونشنجلادبخ، وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني بموقع "تويتر" أن رويس فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك مونشنجلادباخ، ليمنح دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وبفوز بروسيا، صعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورج ومونشجلادباج 16 نقطة في الصدارة.
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برشلونة

برشلونة يمطر شباك إيبار بثلاثية في الليجا

تغلب برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العملاق الكتالوني بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني، عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقدم العملاق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بثلاثية للبارسا.
ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام مايوركا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة لمواجهة إيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها البارسا الانتصار في 9 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 33 هدفًا واهتزت شباكه بـ6 أهداف، وعلى ملعب إيبار تواجها 5 مرات من قبل، فاز برشلونة فيها بـ4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.
برشلونة- وريال مدريد‎

الاتحاد الإسباني يؤجل مباراة الكلاسيكو رسميا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب رفض الأمن الإسباني إقامة المباراة في هذا الموعد، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تخرج في شوارع مقاطعة برشلونة في نفس اليوم، وذلك بعد الاجتماع غير العادي الذي أجراه الاتحاد الإسباني مع لجنة المسابقة لتحديد موعد للكلاسيكو المرتقب، وأسفر ذلك الاجتماع عن مجموعة من القرارات.
الكلاسيكو-11

تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أن اللجنة استقرت على تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
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