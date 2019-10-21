ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
دورتموند
يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
كما يرغب ريال مدريد أيضًا في التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، المتألق في الوقت الحالي رفقة ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك بعد تسجيله 19 هدفًا في 16 مباراة خاضها بجميع المسابقات هذا الموسم.
ويمتلك هالاند عقدًا مع سالزبورج حتى عام 2023، إلا أن تألقه المستمر قد يدفع النادي للموافقة على رحيله،
كما يرغب ريال مدريد أيضًا في التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، المتألق في الوقت الحالي رفقة ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك بعد تسجيله 19 هدفًا في 16 مباراة خاضها بجميع المسابقات هذا الموسم.
ويمتلك هالاند عقدًا مع سالزبورج حتى عام 2023، إلا أن تألقه المستمر قد يدفع النادي للموافقة على رحيله، حيث سيصعب الحفاظ عليه من أطماع كبار أوروبا.
ونوهت الصحيفة بأن ريال مدريد يتطلع لتعزيز تشكيلة الفريق ويراقب اللاعبين الموهوبين، ومع ذلك يواجه خطر الفشل في ضمهم في ظل المنافسة القوية من مانشستر يونايتد.
يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن متصدر جدول الترتيب برشلونة.