ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.

كما يرغب ريال مدريد أيضًا في التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، المتألق في الوقت الحالي رفقة ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك بعد تسجيله 19 هدفًا في 16 مباراة خاضها بجميع المسابقات هذا الموسم. ويمتلك هالاند عقدًا مع سالزبورج حتى عام 2023، إلا أن تألقه المستمر قد يدفع النادي للموافقة على رحيله،