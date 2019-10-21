بلاغ أجنبية يقود مباحث العاصمة لـ«عصابة النشالين»

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

مدير أمن القاهرة

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، اللواء محمد منصور، اليوم الإثنين، غموض تعدد بلاغات سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، إذ تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص (أدلت بأوصافه التقريبية) قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (مبالغ مالية، 5 كروت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها)، ولاذ بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة عاطل مقيم بالقليوبية سبق اتهامه في 28 قضية، آخرها قضية (نصب). عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع عاطلين، وباستهدافهما

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة عاطل مقيم بالقليوبية سبق اتهامه في 28 قضية، آخرها قضية (نصب).



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع عاطلين، وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



أقر المتهمون الثلاثة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المواطنين بأسلوب المغافلة، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات حوادث السرقة داخل مسكنهم، كما تم بإرشادهم ضبط (2 هاتف محمول - شاشة - 19 رأس ماشية) أقروا بشرائها بالمبالغ المالية المتحصلة من وقائع السرقة.







