بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

بايرن ميونيخ

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".

وعن السجل الضعيف لبايرن مؤخرًا في البوندسليجا بعد الهزيمة أمام هوفنهايم، والتعادل مع أوجسبورج، صرح إيفان: "علينا التحقق من آخر مباراتين بالدوري في أقرب وقت ممكن، وأن نتطلع للأمام، نحن نسافر إلى اليونان من أجل الفوز، الفوز يعني خطوة كبيرة نحو دور الـ16". وأردف: "في سنتي الأولى مع دورتموند لم نشارك في

وعن السجل الضعيف لبايرن مؤخرًا في البوندسليجا بعد الهزيمة أمام هوفنهايم، والتعادل مع أوجسبورج، صرح إيفان: "علينا التحقق من آخر مباراتين بالدوري في أقرب وقت ممكن، وأن نتطلع للأمام، نحن نسافر إلى اليونان من أجل الفوز، الفوز يعني خطوة كبيرة نحو دور الـ16".



وأردف: "في سنتي الأولى مع دورتموند لم نشارك في دور الـ16، وفي السنة الثانية انتقلت لفولفسبورج، حتى مع إنتر ميلان لعبت في دور المجموعات فقط، وما زلت لا أمتلك تجربة لعب الأدوار الإقصائية".



وسجل بيريسيتش هدفه الوحيد بمسابقة دوري الأبطال في موسم (2011- 2012)، ومنذ ذلك الحين فشل في تسجيل أي هدف آخر.



وفي هذا الصدد، قال بيريسيتش: "آمل أن أتمكن من تغيير ذلك قريبًا مع بايرن ميونيخ".