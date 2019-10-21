رياضة

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
وعن السجل الضعيف لبايرن مؤخرًا في البوندسليجا بعد الهزيمة أمام هوفنهايم، والتعادل مع أوجسبورج، صرح إيفان: "علينا التحقق من آخر مباراتين بالدوري في أقرب وقت ممكن، وأن نتطلع للأمام، نحن نسافر إلى اليونان من أجل الفوز، الفوز يعني خطوة كبيرة نحو دور الـ16". وأردف: "في سنتي الأولى مع دورتموند لم نشارك في
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بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
دورتموند

رويس يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في «البوندسليجا»

توج الألماني ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في فوز فريقه بروسيا دورتموند بهدف نظيف على بروسيا مونشنجلادبخ، وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني بموقع "تويتر" أن رويس فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك مونشنجلادباخ، ليمنح دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وبفوز بروسيا، صعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورج ومونشجلادباج 16 نقطة في الصدارة.
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دورتموند

رويس يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في «البوندسليجا»

توج الألماني ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في فوز فريقه بروسيا دورتموند بهدف نظيف على بروسيا مونشنجلادبخ، وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني بموقع "تويتر" أن رويس فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك مونشنجلادباخ، ليمنح دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وبفوز بروسيا، صعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورج ومونشجلادباج 16 نقطة في الصدارة.
بايرن-ميونيخ‎

مدافع بايرن ميونيخ يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي

يبدو أن متاعب الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، لن تتوقف، وذلك بعد إصابة مدافعه نيكلاس سولي بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وذلك بحسب ما ذكره موقع بايرن ميونيخ الإلكتروني عبر بيان رسمي، وأتت تلك الإصابة في تعادل العملاق البافاري بنتيجة 2-2 أمام أوجسبورج ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني، وتأكد النادي من تعرض اللاعب لهذه الإصابة بعد الفحوصات التي أجراها تحت إشراف الطبيب هانز فيلهيلم مولر، وأكد بايرن ميونيخ أن سولي، صاحب الـ24 عامًا، سيخضع لعملية جراحية عاجلة، اليوم الأحد.
جيروم-بواتينج

الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.
بايرن-ميونيخ

ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".
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