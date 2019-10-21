لماذا قد يكون علاج الصداع النصفي الجديد «طفرة»؟

إدخال دواء Reyvow يعد إنجازا كبيرا لأنه فئة جديدة من الأدوية المعروفة باسم Ditan، فهذا النوع من الأدوية يعمل بشكل مشابه لنوع آخر من الأدوية يسمى «التريبتان»

تحرير:فيروز ياسر ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الصداع النصفي من الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص من وقت لآخر، حيث تشعر بألم شديد في الرأس ولا تستطيع الجلوس في ضوضاء، كما أنك لا تتحمل كلمة من شخص آخر، وعلى الرغم من وجود علاجات له، فإن العقار الجديد قد يساعد بشكل كبير. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) مؤخرًا على دواء Lasmiditan، الذي يباع تحت الاسم التجاري Reyvow لعلاج الصداع النصفي الحاد، ولكن الغرض من هذا العلاج ليس منع الصداع النصفي، وإنما يعالج الصداع النصفي المصاحب بالأورة أو بدونها، وهي ظاهرة حسية شائعة أو اضطراب بصري يحدث خلال هذه الحالة.

اختبار علاج الصداع النصفي الجديد تم اختبار Reyvow في تجربتين سريريتين عشوائيتين، حيث شملت التجارب آلاف البالغين الذين لديهم تاريخ مرضي من الصداع النصفي، وكان 22% منهم يتناولون دواءً وقائيا لعلاج الصداع النصفي، وذلك حسبما ذكر موقع Health line. في كلتا التجربتين، كانت النسبة المئوية للمرضى الذين حُسمت

اختبار علاج الصداع النصفي الجديد



تم اختبار Reyvow في تجربتين سريريتين عشوائيتين، حيث شملت التجارب آلاف البالغين الذين لديهم تاريخ مرضي من الصداع النصفي، وكان 22% منهم يتناولون دواءً وقائيا لعلاج الصداع النصفي، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.

في كلتا التجربتين، كانت النسبة المئوية للمرضى الذين حُسمت آلامهم وأعراضهم الأخرى خلال ساعتين من تناول الدواء أكبر بكثير بين المرضى الذين يتلقون علاج Reyvow مقارنة بأولئك الذين يتناولون دواءً وهميا.

ولكن من بين الآثار الجانبية لهذا الدواء، اضطراب القيادة؛ ولذلك على المرضى عدم قيادة السيارة لمدة 8 ساعات على الأقل بعد أخذ الدواء، كما تشمل الآثار الجانبية الأخرى الدوخة، والتعب، والإحساس بالحرقة أو الوخز في الجلد.

هل الدواء طفرة بالفعل؟



قالت الدكتورة نينا ريجينز، إخصائية الأعصاب المتخصصة في طب الصداع من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن إدخال دواء Reyvow يعد إنجازا كبيرا لأنه فئة جديدة من الأدوية المعروفة باسم Ditan، فهذا النوع من الأدوية يعمل بشكل مشابه لنوع آخر من الأدوية يسمى "التريبتان"، وهي فئة من الأدوية لعلاج الصداع النصفي ظهرت في التسعينيات وساعدت في علاج الصداع النصفي الحاد.



لكن أدوية التريبتان عملت على تضييق الأوعية الدموية، لذلك لم تكن خيارا جيدا للمرضى الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بالجلطة أو السكتة الدماغية.

يقول الخبراء إن Ditan تعمل بشكل مشابه لمادة التريبتان ولكن ليس لها تأثيرات في القلب والأوعية الدموية، ولهذا فإن الدواء الجديد يسمح لمن يعانون من الصداع النصفي ولا يستطيعون تناول أدوية التريبتان بأن يكونوا مطمئنين.

مستقبل علاج الصداع النصفي



لا يعد هذا الدواء هو الوحيد المحتمل لعلاج الصداع النصفي، فتشتمل علاجات الصداع النصفي الأخرى في الأفق على مضادات مستقبلات الببتيد المرتبطة بالجينات (CGRP) ذات الجزيئات الصغيرة، وهو مسار آخر كان مفيدا في علاج الصداع النصفي.

بالإضافة إلى الأدوية، يتم تطوير أجهزة تعديل الأعصاب للوقاية والعلاج، حيث سيتوفر جهاز يمكن ارتداؤه بواسطة الهاتف الذكي بمجرد الموافقة عليه من قبل FDA.

كما قال الباحثون: "نحن نتعلم المزيد عن الفيزيولوجيا المرضية للصداع النصفي، والتي تسمح بمزيد من الخيارات العلاجية المستهدفة في المستقبل".

النساء أكثر عرضة للصداع النصفي



تشير الدراسات إلى أن النساء يعانين من صداع أكثر ألمًا، كما أنه يستمر لفترة أطول، فأفادت التقارير أن نحو 85% من حالات الصداع النصفي تحدث للنساء، وتقريبًا 92% من النساء اللاتي يشعرن بهذه الحالة يصبحن غير قادرات على القيام بالمهام المنزلية، أو الذهاب إلى أي مكان.

وبعد سنوات طويلة من البحث، كشفت الدراسات عن أن الهرمونات تلعب دورا كبيرا في التحفيز من الصداع النصفي لدى النساء، فنوبات الصداع النصفي التي تتعرض لها معظم النساء، مرتبطة بشكل كبير بالدورة الشهرية وموانع الحمل الهرمونية، إضافةً إلى الحمل وفترة انقطاع الطمث، كما أوضحت بعض الدراسات أنه عندما تبدأ الدورة الشهرية عند النساء تبدأ الهرمونات في التذبذب، إلى جانب زيادة نوبات الصداع النصفي بشكل كبير.