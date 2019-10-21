جريمة

الداخلية: 14 فبراير آخر موعد لترخيص أسلحة الصوت

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد لترخيص الأسلحة والذخائر، وتحديدا "الصوت"، إذ أصدر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، جاء فيه أنه فى ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم "1300" لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تُذكّر الوزارة المواطنين والتجار بسرعة التوجه لأقسام الشرطة، كل فى نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التى منحها القانون، وتنتهى في 2020/1/14.
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