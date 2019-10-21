الداخلية: 14 فبراير آخر موعد لترخيص أسلحة الصوت

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد لترخيص الأسلحة والذخائر، وتحديدا "الصوت"، إذ أصدر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، جاء فيه أنه فى ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم "1300" لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تُذكّر الوزارة المواطنين والتجار بسرعة التوجه لأقسام الشرطة، كل فى نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التى منحها القانون، وتنتهى في 2020/1/14.

من ناحية أخرى، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاعى الأمن العام والأمن المركزى وقوات الأمن حملة مكبرة استهدفت أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية المقيم أفرادها بقرية المعابدة بدائرة مركز شرطة أبنوب، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 5 متهمين بحوزتهم (5 بنادق آلية - 70 طلقة من ذات العيار). كما

من ناحية أخرى، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاعى الأمن العام والأمن المركزى وقوات الأمن حملة مكبرة استهدفت أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية المقيم أفرادها بقرية المعابدة بدائرة مركز شرطة أبنوب، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 5 متهمين بحوزتهم (5 بنادق آلية - 70 طلقة من ذات العيار).



كما أسفرت جهود الحملات الأمنية بدائرة مركزى شرطة (منفلوط، البداري) عن ضبط 5 بنادق آلية.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.







