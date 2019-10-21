السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الإثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي. وكان رئيس الوزراء الكويتي قد بدأ زيارة رسمية لمصر، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددا من الوزراء والمسئولين، إلى جانب رجال أعمال. من ناحية أخرى، وجه الرئيس، أمس الأحد، بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة.

وذلك مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة.وصرح راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بمحافظة المنوفية، إذ عرض