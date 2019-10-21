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السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الإثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي. وكان رئيس الوزراء الكويتي قد بدأ زيارة رسمية لمصر، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددا من الوزراء والمسئولين، إلى جانب رجال أعمال. من ناحية أخرى، وجه الرئيس، أمس الأحد، بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة.
وذلك مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة.وصرح راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بمحافظة المنوفية، إذ عرض
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عدادا-كهرباء (1)

تقسيط عدادات الكهرباء للمواطنين على 3 سنوات

قال المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، ويتم دفع 50% من قيمة المبلغ ثم تقسيط الباقي لمدد تصل إلى 3 سنوات، مضيفا أنه يمكن استثناء القرى والنجوع من الالتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الإثنين، لمناقشة توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي حول طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور بشأن عدم انتظام قراءة العدادات، ما يتسبب في إدخال المواطنين في شرائح أعلى.
وزير-النقل -كامل الوزير -تحويل-ميناء الإسكندرية-لميناء-أخضر (2)

الوزير للنواب: مستمرون في دعم السكة الحديد والمترو

جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل فى البرلمان وبعد استكمال تحسين الخدمة، قائلا: "سنسألكم هل نزيد سعر التذكرة أم لا من أجل تغطية 50% على الأقل من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".
سد النهضة

شكري: قضية سد النهضة يمكن حلها بشكل علمي

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية، وذلك حسبما جاء في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

طلب إحاطة للصحة بشأن التفتيش على المنشآت الخاصة

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، متابعة أن هناك 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر وينص القانون على الإدارة أن تقوم بالتفتيش الدوري عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية في المحافظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة، مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس.
السيسي (5)

تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء، استقبل السيسي، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
السيسي يستقبل مستثمري مصر في الخارج

السيسي يستقبل وفدا من مستثمري مصر بالخارج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن.
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