إحباط تهريب بضائع بمليون جنيه عبر المنافذ الجمركية

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

منفذ جمركي

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر – هارد حاسب آلي – سجائر إلكترونية – لوازم أعمال تشطيب ودهانات).

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و105 آلاف و212 جنيها، وضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 29.600 ألف جنيه، وتم ضبط 31 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام. وشملت الجهود تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1398 مخالفة مرورية متنوعة،

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و105 آلاف و212 جنيها، وضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 29.600 ألف جنيه، وتم ضبط 31 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام.



وشملت الجهود تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1398 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



