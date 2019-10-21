جريمة

إحباط تهريب بضائع بمليون جنيه عبر المنافذ الجمركية

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
منفذ جمركي
منفذ جمركي
جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر – هارد حاسب آلي – سجائر إلكترونية – لوازم أعمال تشطيب ودهانات).
وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و105 آلاف و212 جنيها، وضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 29.600 ألف جنيه، وتم ضبط 31 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام. وشملت الجهود تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1398 مخالفة مرورية متنوعة،
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مخدر-استروكس

كواليس الكشف عن مصنع أستروكس في إمبابة

يبذل ضباط الشرطة بوزارة الداخلية جهودا مضنية لمحاربة تجار المواد المخدرة، خاصة التخليقية منها "الأستروكس - الفودو - الشادو" لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري، لا سيما أنها تستهدف فئة الشباب، وسط توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه بمداهمة بؤر ترويج تلك المواد والتصدي لمحاولات ترويجها على المواطنين، وذلك من خلال خطة أمنية محكمة تشمل مختلف المحافظات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
وزارة-الداخلية

الداخلية: 14 فبراير آخر موعد لترخيص أسلحة الصوت

كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد لترخيص الأسلحة والذخائر، وتحديدا "الصوت"، إذ أصدر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، جاء فيه أنه فى ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم "1300" لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تُذكّر الوزارة المواطنين والتجار بسرعة التوجه لأقسام الشرطة، كل فى نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التى منحها القانون، وتنتهى في 2020/1/14.
اللواء-محمد-منصور-مدير-أمن-القاهرة

بلاغ أجنبية يقود مباحث العاصمة لـ«عصابة النشالين»

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، اللواء محمد منصور، اليوم الإثنين، غموض تعدد بلاغات سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، إذ تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص (أدلت بأوصافه التقريبية) قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (مبالغ مالية، 5 كروت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها)، ولاذ بالفرار.
نقود-فلوس-اختلاس

إحالة عاملين بمستشفى منفلوط للمحاكمة لاختلاس 160 ألفا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اختلاس مبلغ يقارب 160 ألف جنيه، وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة سترا لواقعة الاختلاس. وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الإثنين، إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم المسؤول المالي والإداري، وأمين مخزن بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط.
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حملة-امنية

أمن المنافذ يحبط 8 قضايا تهريب بـ438 ألف جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (حديد خردة – ملابس أجنبية الصنع – سجائر - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – ساعات – ضروس وأسنان صناعية – كاميرات – جهاز قياس ضغط).
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
قوات-الشرطة (3)

جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
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