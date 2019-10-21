طلب إحاطة للصحة بشأن التفتيش على المنشآت الخاصة

تحرير:محمد محمود ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، متابعة أن هناك 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر وينص القانون على الإدارة أن تقوم بالتفتيش الدوري عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم.

وأضافت فراج أن هذا الأمر أدى إلى خلل جسيم وفوضى في المنشآت الطبية الخاصة المتأكدة من عدم المراقبة، ما يؤدي إلى خلل جسيم في المنظومة الطبية وتقديم الرعاية الصحية في مصر.وأشارت إلى أنه تتعدد المخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى وغيرها من الاشتراطات التي تؤدي إلى إصابه المريض بالعدوى بدلا من القيام بعلاجه