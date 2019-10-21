رئيس لبنان: نعلم عن وجع الناس.. لا تظلمونا

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

الرئيس اللبناني ميشال عون - صورة أرشيفية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إن الاحتجاجات التي تعم البلاد، تعبر عن وجع الناس، لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد، موجها الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا، وذلك حسبما ذكر حساب مكتب "عون" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وذكر عون، خلال اجتماع للحكومة وفق ما نقلته "سكاي نيوز": "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

واجتمع "عون" مع رئيس الحكومة سعد الحريري بشكل منفرد، قبل عقد اجتماع وزاري عاجل لبحث الاحتجاجات التي دخلت يومها الخامس. وقال مكتب "عون": إن مجلس الوزراء اجتمع برئاسته في قصر بعبدا، وسط احتجاجات تعم البلاد، وتشكل أكبر تحد للنخبة الحاكمة منذ عقود.ومن المتوقع أن تقر الحكومة إصلاحات؛ منها خفض أجور الوزراء