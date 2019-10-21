ماذا ينقص روسيا للتحكم في الأوضاع داخل سوريا؟

تتبقى العديد من المشكلات التي تواجه روسيا في سوريا، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية
اعتُبر قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا على نطاق واسع بالأوساط السياسية الدولية، هدية لصالح روسيا، باعتبارها القوة الوحيدة من خارج الشرق الأوسط التي تتمتع بتواجد عسكري ونفوذ سياسي في البلاد، مما يجعلها بالفعل اللاعب الرئيس في ذلك البلد.
وحصلت روسيا -بشكل فعلي- على تواجد واضح وقي في سوريا، ولكن إذا أرادت أن تكون القوة الرائدة، فإن ملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة لن يكون كافيًا، وخاصة أنها سوف تواجه مشكلات كبيرة، وخاصة مع الأكراد وتركيا.
ورأت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أنه منذ فترة طويلة بدا واضحًا أن الأمريكيين يخلقون مشكلات ضخمة عندما ينتقلون إلى بلدان أجنبية وعندما يغادرون، مؤكدة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن حلفاء الولايات المتحدة الأكراد دعا بالتأكيد الأتراك إلى التدخل على نطاق أوسع من ذي قبل.
ترامب يواصل
ورأت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أنه منذ فترة طويلة بدا واضحًا أن الأمريكيين يخلقون مشكلات ضخمة عندما ينتقلون إلى بلدان أجنبية وعندما يغادرون، مؤكدة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن حلفاء الولايات المتحدة الأكراد دعا بالتأكيد الأتراك إلى التدخل على نطاق أوسع من ذي قبل.
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وقد أتاح ذلك لموسكو إمكانية غير مستحبة للتصادم المباشر بين حلفائها في أنقرة ودمشق، ومن غير المرجح أن تكون روسيا قد أيدت غزو تركيا، التي تهدد نظام التوازن الإقليمي.
وتدين روسيا بنجاحها في سوريا حتى الآن بالبقاء على اتصال مع جميع اللاعبين المعنيين في المنطقة، ويشمل ذلك خصوما واضحين مثل إسرائيل وإيران والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حلفائها سوريا وتركيا وإيران.
وأقامت روسيا تحالفات تشبه تلك التي كانت شائعة في أوروبا بالقرن الثامن عشر، مقارنة بالكتل الصلبة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب رؤية الصحيفة البريطانية.
وتفخر موسكو بإنقاذ سوريا كدولة ومنعها من الانزلاق إلى الفوضى مثل ليبيا، ومع ذلك، هذا لا يعني أن روسيا تدعم طموح بشار الأسد بجلب البلاد، حيث اعتبر الكرملين أن الهجوم الشامل على معقل المتمردين في إدلب محفوف بالمخاطر من حيث الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين وردود الفعل الناتجة عن ذلك، وفضلت الاحتواء والتعاون مع تركيا للتعامل مع عناصر داعش الإرهابية هناك.
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وعندما يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المخاطر التي تهدد أمن بلاده من الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، يستمع فلاديمير بوتين، وهو ما ظهر في تجنب إصدار أي رد فعل قوي من الكرملين تجاه غارات أنقرة السابقة على الأراضي السورية، والتي أدانتها العديد من الأوساط السياسية في العالم.
ومن المحتمل أن تكون أنقرة قد أخطرت الروس قبل غزو الأراضي السورية، ومن المرجح أن يكون بوتين قد أخبر أردوغان بأن الهدف يجب أن يكون القضاء على الإرهابيين -كما تدعي تركيا- بدلا من احتلال دائم للأراضي السورية أو الإطاحة بالنظام في دمشق، حسب الصحيفة البريطانية.
ربما لم تُشِد روسيا باعتماد الأكراد على دعم الولايات المتحدة ومساعدتها، لكنها دعت إلى قدر من الحكم الذاتي لهم في سوريا ما بعد الحرب، ولم تدعم جهود دمشق للعودة إلى الوضع قبل الحرب، وبمجرد أن فقد الأكراد حلفاءهم الأمريكيين، ساعدتهم موسكو في التفاوض على اتفاق مع دمشق يسمح لقوات الحكومة السورية بالانتقال إلى الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد لحمايتها من اجتياح تركيا.
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وتشير رؤية الصحيفة البريطانية إلى أن هناك العديد من الأمور التي تنتظر روسيا في المستقبل داخل سوريا، ولذلك أرادت أن تكون القوة الرئيسة في البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية بقرار من الرئيس ترامب، والذي قد يعاني أضرار نجاح روسيا في خططها العسكرية داخل سوريا.